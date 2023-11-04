Kara para aklama, suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, belgede sahtecilik ve vergi kanununa muhalefet suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve birinci derece yakınlarının da aralarında bulunduğu toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 18’i emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

4 gün emniyette gözaltına kalan şüphelilerden bazılarının ifadelerine ulaşıldı. Elde edilen bilgilere göre Dilan Polat ve Engin Polat’a sorulan sorulardan biri operasyondan kısa bir süre önce neden adres değişikliği yaptıkları oldu. Çiftin bu soruya çocuklarımızın okulu için diye cevap verdiği, aylık gelirlerini ise 150-200 bin olarak beyan ettikleri öğrenildi.

DİLAN POLAT İFADE BOYUNCA AĞLADI

Öte yandan Dilan Polat’ın ifadesi boyunca ağladığı, kendisine yöneltilen sorulara, “Şirketlerin hareketleri, para giriş çıkışlarıyla eşim ve muhasebe birimi ilgileniyor. Ben sadece reklam yüzüyüm" şeklinde cevap verdiği belirtildi.