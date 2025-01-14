Polis memuru Mustafa Şahin, zimem geleneğini devam ettirerek hem vatandaşlara hem de esnafa destek sağlıyor. Şahin, yardıma ihtiyaç duyan ailelerin yaşadığı mahallelerdeki bakkalların tuttuğu veresiye defterlerini inceleyip borçları ödeyerek defterleri kapatıyor. Böylece, borçlarını ödemekte güçlük çeken vatandaşların yükü hafifliyor ve alacaklarını tahsil edemeyen mahalle esnafı rahat bir nefes alıyor.

Mustafa Şahin’in bu örnek davranışı, toplumda büyük takdir toplarken, Osmanlı’nın "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" anlayışını günümüzde yaşatan bir iyilik hareketi olarak dikkat çekiyor. 81 ilde gerçekleştirmeyi planladığı bu hayır projesiyle hem ihtiyaç sahiplerine umut olan Şahin, hem de yardımlaşma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

Yüzbinlerce ailenin borçlarını ödemek için Zimem projesini başlattıklarını ifade den polis memuru Mustafa Şahin, "Bir ecdat geleneği olan Zimem borç kapatma projemizde Allah nasip ederse maddi durumu iyi olmayan yüzbinlerce ailemizin borcunu kapatmak için bir proje başlattık. Başlangıç ili her zamanki gibi sevdiğimiz Şırnak’taki ekip arkadaşlarımız tarafından bismillah deyip başlatıldı. Burada zimem defterinde Tespit ettiğiniz maddi durumu iyi olmayan yetim aileler, mağdur olan aileler, ödeme gücü olmayan ailelerin yükünü hafifletmek için bu projeyi başlattık. Proje gerçek kahramanları bize bu desteği vererek, Allah’ın izniyle bize güç kadar hayırseverlerimizdir. Allah onlardan razı olsun. Biz yaptığımız bütün projelerde kardeşlerimizin, hiç tanımadığımız ailelerin gönüllerine dokunduğumuz için biz de tabi ki mutlu oluyoruz" dedi.

Bakkal Maruf Kulat, proje için çok teşekkür ettiğini belirterek, "Köyümüzde durumları olmadıkları için borçları olan ailelerimiz çok vardı. bu borçları onlardan habersiz ödedikleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Allah hayırlarını kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Zimem, Osmanlı döneminde, yardımsever kişilerin tanımadıkları insanların borçlarını ödediği bu gelenek, dayanışma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinden biri olarak biliniyor. Borcu olan kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi anlayışıyla sürdürülen Zimem Defteri geleneği, günümüzde yeniden canlanıyor.