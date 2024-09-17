Türkiye Jokey Kulübü tarafından düzenlenen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu’nda zafer, Prens Levent’in oldu. Yarış sonunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kazanan atın yetiştiricisi adına kupayı antrenör Turgay Çekici’ye takdim etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Koşusu, Osmangazi Hipodromu'nda büyük bir ilgiyle gerçekleştirildi. 2 yaş safkan İngiliz taylarının mücadele ettiği yarış, 1.400 metre kum pistte yapıldı. Yarışı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mücahit Yıldızhan, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Derya Deniz Kanar ve Bursa Barosu Genel Sekreteri Yener Poroy gibi isimler tribünden izledi.

Birinci: Prens Levent (Trappe Shot - Mereto / Yonaguska), jokeyi Ali Yıldız ile 1.27.67 bitiş derecesiyle kazandı. Yasin Topçu’nun yetiştirdiği, Turgay Çekici’nin antrenörlüğünü üstlendiği Prens Levent, kariyerindeki 7. startında da birincilikle tamamlayarak, 7'de 7 yapma başarısı gösterdi.

İkinci: Father Mehmet, jokeyi Vedat Abiş ile.

Üçüncü: Lion Hakeem, jokeyi Hışman Çizik ile.

Dördüncü: Dengesiz, jokeyi Nevzat Avci ile.

Beşinci: El Verdugo, jokeyi Mustafa Çiçek ile.

Başkan Bozbey’in Açıklamaları: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yarışa katılan tüm atları, yetiştiricilerini, antrenörlerini ve jokeyleri tebrik etti. Bozbey, Bursa yarışlarının değerinin her geçen gün arttığını belirterek, “Osmangazi Hipodromu, yarış severlerin yıllardır uğrak noktası. Türkiye Jokey Kulübü, belediye başkanlıkları adına düzenlediği yarışlarla büyük bir katkı sağlıyor. Yarışı kazanan Prens Levent, henüz 2 yaşında olmasına rağmen çıktığı tüm yarışlarda birinci oldu. At sahibini, antrenörü, jokeyimizi ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Bursa yarışlarının ulusal ve uluslararası alanda daha da değer kazanacağına inanıyorum” dedi.

Yarışın ardından düzenlenen törende, Başkan Mustafa Bozbey tarafından kazanan safkanın sahibi adına antrenör Turgay Çekici'ye kupa verildi. Ayrıca, günün anısına Hipodrom Müdürü Devrim Evcim’e çiçek takdim edildi.



