Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan büyük depremlerin ardından, bu bölgelerdeki deprem izlerinin ortadan kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Ağır hasarlı binaların yıkılması ve yeni konutların inşa edilmesiyle birlikte, insanların güvenli bölgelerde yaşamak isteme düşünceleri de arttı. Bu konuyla ilgili olarak Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, düşüncelerini paylaştı ve deprem açısından daha güvenli olan illeri sıraladı.

Sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna bilgi veren Prof. Dr. Ercan, Türkiye'nin en güvenli illerini deprem riski açısından sıraladı.

İşte Türkiye'nin deprem açısından en güvenli illeri:

Kırklareli Zonguldak Kastamonu Sinop Samsun Giresun Ordu Trabzon Rize Artvin Mardin Siirt Batman Şanlıurfa Mersin Antalya Konya Karaman Niğde Nevşehir Ankara

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın verdiği bilgilere göre, bu iller deprem açısından daha güvenli bölgeler olarak kabul ediliyor.