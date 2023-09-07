Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan büyük depremlerin ardından, bu bölgelerdeki deprem izlerinin ortadan kaldırılma çalışmaları devam ediyor. Ağır hasarlı binaların yıkılması ve yeni konutların inşa edilmesiyle birlikte, insanların güvenli bölgelerde yaşamak isteme düşünceleri de arttı. Bu konuyla ilgili olarak Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, düşüncelerini paylaştı ve deprem açısından daha güvenli olan illeri sıraladı.

Sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna bilgi veren Prof. Dr. Ercan, Türkiye'nin en güvenli illerini deprem riski açısından sıraladı.

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İşte Türkiye'nin deprem açısından en güvenli illeri:

  1. Kırklareli
  2. Zonguldak
  3. Kastamonu
  4. Sinop
  5. Samsun
  6. Giresun
  7. Ordu
  8. Trabzon
  9. Rize
  10. Artvin
  11. Mardin
  12. Siirt
  13. Batman
  14. Şanlıurfa
  15. Mersin
  16. Antalya
  17. Konya
  18. Karaman
  19. Niğde
  20. Nevşehir
  21. Ankara

Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın verdiği bilgilere göre, bu iller deprem açısından daha güvenli bölgeler olarak kabul ediliyor.

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