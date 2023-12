PlayerUnknown’s Battlegrounds konsept olarak çok basit – içeri girin, silahları alın ve hayatta kalın. Bu, özellikle diğer tüm oyuncular aynı şeyi yapmayı hedeflediğinde, bazı PUBG ipuçlarının yardımcı olmayacağı anlamına gelmez. Öldürmek kuşkusuz ödüllendirici olsa da, PUBG’nin zorluklarının çoğu hayatta kalabilmenizi arttırmakla ilgilidir, ister dikkatli hareketler, dövüşlerinizi seçerek veya kuyruğunuz bacaklarınızın arasında kaçarak olsun. Keskin nişancı tüfeklerinizi av tüfeğinizden, enerji içeceklerinizi Erangel’den veya 5.56 mm cephanenizi 7.62 mm’lik cephanenizden bilmiyorsanız, ateş etmenizi, yağmalamanızı ve tavuk yemenizi sağlayacak bazı PUBG ipuçlarımız var. Hiç vakit kaybetmeden akşam yemeği.

Mavilerin içinde saklanmaktan korkmayın.

Hayatta kalmak istiyorsanız, o zaman hasar almak en iyi fikir gibi görünmeyebilir, ancak oyunun erken safhalarında buna değer olabilir. Mavi dairenin kenarında saklanırsanız, az miktarda hasar alırsınız, ancak kimse orada olmanızı beklemez. Bazı iyi iyileştirme seçenekleriyle, orada oldukça uzun süre kalabilir ve kavgalardan tamamen kaçınabilirsiniz. Şüphelenmeyen düşmanlardan birkaç kişiyi öldürme şansınız bile olabilir. Ama her zaman sağlığınıza ve bir sonraki çevreye göz kulak olursunuz.

Arazi, herhangi bir bina veya duvar kadar iyi bir örtü olabilir

Binalar genellikle hayatta kalmak için oldukça iyidir, özellikle de tek girişi kapatabilirseniz, ancak çok fazla risk taşırlar. İyi yerleştirilmiş bir el bombası, koşunuzu anında sona erdirir ve eğer biri orada olduğunuzu bilirse, çıkışta bekleyebilir. Bir süre dayanmak için iyi bir yer arıyorsanız, rakiplerinizin size vuramaması için bir tepe, dip veya tepe bulmaya çalışın. Bu, bir binadan daha iyi görüş hatları ve en önemlisi çok daha fazla kaçış seçeneği ile sağlam bir koruma sağlayacaktır.

HER ZAMAN üçüncü seviye bir kask alın

Kazanmak istiyorsanız iyi bir kask ve yeleğe ihtiyacınız olacak, bu yüzden el değmemiş ekipmanı yağmalarken daima mümkün olan en yüksek seviyeyi yakalayın. Ancak bir dövüşten sonra, indirdiğiniz kişide hasarlı bir üçüncü seviye bulursanız, neyi alacağınızı ve neyi bırakacağınızı bilmek zor olabilir. Buradaki genel kural aslında oldukça basittir. Yok edilmeye yakın olsa bile her zaman üçüncü seviye bir kask alın. Üçüncü seviye, M24 ile sizi her zaman kafadan vurmaktan kurtaracak ve bunu yapacak tek şey bu. Bu nedenle neredeyse her zaman buna değer.

… ama bazen üçüncü seviye bir yelek bırakın

Yelekler, kullanışlılık açısından kasklardan biraz farklıdır, ancak her zaman olduğu gibi hasarsız bir üçüncü seviye, her zaman ikinci seviyeden daha iyi olacaktır. Geç oyunda, çok sayıda dövüş yapmayı planlıyorsanız, daha iyi dayanıklılık, yüksek seviyeden daha önemlidir. Yani tam sağlık seviyesi iki, daha uzun süreceği için sağlık seviyesi üçten çeyrek daha iyidir. Yine de, son birkaç kişiye düşerse, o zaman hasarlı üçüncü seviye daha iyi bir seçenek olmalıdır, çünkü bir atıştan daha fazla hasarı engellemek, galibiyetle mağlubiyet arasındaki fark olabilir.

Çemberin kenarında oynayın

Geç oyuna girmeye başladığınızda, farklı stratejiler devreye girmeye başlar. Sizi hayatta tutması gereken, çemberin kenarında oynamak ve onunla koşmaktır. Kenarda kalmak, farkında olmanız gereken alanın çok küçüldüğü anlamına gelir. Arkanda olanların büyük bir kısmının tamamen güvende olduğunu biliyorsun, bu yüzden sadece önündekinin farkında olmalısın. Ortadaysanız, her yerde gözlerinizi ayırmanız gerekir ki bu kolay bir iş değildir.

Oyunun ilerleyen safhalarında kendinizi güçlendirin

Tam sağlığınızda olsanız bile, son 15 kişiye indiğinde, sizi canlandırmak ve canlandırmak için bu enerji içeceklerini ve ağrı kesicileri patlatmaya başlamak iyi bir fikirdir. Maçın sonundaki bir kavgadan sonra endişelenmenize gerek kalmaması ve sağlığınızı iyileştirmenin size yakın bir savaşı kazandırabileceği potansiyeli gibi bunun birkaç nedeni vardır. Her iki durumda da, eğer mevcutsa, onları kurtarmanın bir anlamı olmadığı için destekleri erkenden almalısınız. Kim tavuk yemeği ile ağrı kesiciler ister?

Çalıların arasında saklanmak şaşırtıcı derecede iyi çalışıyor

Bu kulağa çılgınca geliyor, ancak çalılar aslında gerçekten iyi bir gizlilik seçeneği sunuyor. Bir çalıya oturduğunuzda, birinin geçip gidip dünyanın neresinden vurulduğunu merak etme şansı çok yüksektir. Çalılar sert bir koruma sağlamaz, ancak kimse sizi görmezse kimse sizi vurmaz ve kimse sizi vurmazsa ölmezsiniz. Yine de denemeden önce üzerinizdeki parlak renkli kıyafetleri çıkarın.

Bir süre sonra çimen görünmez, bu yüzden içinde saklanmayın

Doğru dürbünler ve görüş çizgileri ile PUBG’de yüzlerce metreyi görebilirsiniz, ancak çok önemli olan çimen, 200 metre civarında görünmeyi durdurur. Bu, eğer birisi uzanmaya karar verirse, iyi korunmuş olduğunu düşünebileceği anlamına gelir, ancak 200 metreden daha uzaktaki herkes onları net bir şekilde görebilir. Her zaman bir ağaç veya duvar gibi sert bir örtü bulmaya çalışmak (hatta bir çalıya girmek), geç aşamalara kadar çimenlere uzanmaya çalışmaktan çok daha iyidir. Bu aynı zamanda, atışlar geldiğinde bir tarlada güverteye vurmanın korkunç bir fikir olduğu anlamına gelir. Anında örtmek için koşmanız yeterli.

Savaşınızı Seçin

Herkes 20 kişiyi öldüren ve galipten çıkan kişi olmak ister, ancak bunun olma şansı oldukça düşüktür. (Shroud veya Dr Disrespect değilseniz, bir turda bir turda çoğu kişinin bir akşam yaptığından daha fazla öldürme elde etmeyi başaran en büyük PUBG yayıncılarından ikisi.) Hayatta kalmak için savaşlarınızı seçmelisiniz. Bu, herhangi bir kavga etmemeniz gerektiği anlamına gelmez, sadece kazanabileceğinizi bildiğiniz savaşları seçin. Elinde bir AWM ve tam seviye üç zırhı olan birini görürseniz, belki onu net bir şekilde giymeyin. Ama 4x AR’niz varken sadece av tüfeği olan birini görün ve onu tamamen çıkarmalısınız. Her bir savaş durumunu değerlendirmek için fazladan bir saniye ayırın ve zor görünüyorsa, belki diğer tarafa geçin.