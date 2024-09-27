İnegöl'de çekilen ve yapımcılığını, yönetmenliğini Hasan Kandemir'in üstlendiği sinema filmi “Qulube”, İnegöl'de izleyiciyle buluştu. Çekimleri tamamen İnegöl’de yapılan filmde, oyuncu kadrosunun büyük bir kısmını İnegöllü oyuncular oluşturuyor.

İlk gösterim programı, bugün saat 20:00’da İnegöl Belediyesi Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi'nde yapıldı. Gösterim öncesinde düzenlenen gala, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Filmin galasına, yerel halkın yanı sıra film ekibi ve oyuncular, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, İnegöl Belediye Başkan yardımcısı Fevzi Dülger, CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, MHP İlçe Başkanı Uğur Bayram, siyasi parti temsilcileri, İnegöl Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Göçmen ile davetliler katıldı.

Film gösteriminden önce açılış konuşması yapan yönetmen Hasan Kandemir “İnsanoğlu bilindiği üzere aklıyla zekasıyla bilgi ve becerileriyle tecrübelerini birbirine harmanlayarak geleceğe yön verir. Bu sene dedik ki insanca donanımları olan bir önem arz etmektedir. Bu donanımları sağlayan unsurların başında ise eğitimi gelmektedir. İnsanoğlu tarihte yüzyıllardır öncesine kadar kendisi küçük ama mahiyeti çok büyük bilgilere ulaşmak için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Son 50 yıl ve 25 yıllık teknoloji sayesinde televizyondan, bilgisayardan, tabletten ve telefonlardan sağlam veri paylaşımı sayesinde her türlü doğru ya da yanlış bilgiye ulaşmayı başardı. Bugün gelinen noktada ise eğitim sisteminin en önemli merkezi olan aile ve okullarımızın, öğretmenlerimizin hükmünü neredeyse ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapıldı. Her türlü bilgiye kontrolsüz erişim imkanı doğru ve yerinde dozunda kullanıldığında başta aile olmak üzere insanlar üzerinde büyük gelişimleri iletirken yanlış kullanıldığında adeta bir suç makinesi haline dönüşüyor ve kullanıcıların da bir suçluya dönüşmesini sağlamaktadır. Birincisi kontrolsüz maksatlı ve art niyetli olarak kullanıldığında insan yaşamına kattığı kuaför kadar misinlede devletin içinde yaşayan hakların ve yaşam kültürünü tahribatına ve toplumsal çöküşe zemin hazırlıyor. Medya, sinema ve dizi sektörü aynı iletişim mecralarda dijital platformlarda ve sosyal medyanın en etkili silahlarından biridir. Bu silahı doğru ve etkili kullandığımızda toplumları koruma kollamak ve eğitime doğru yönlendirme konusunda muazzam kazanımlar elde edilmektedir.

Etik, ahlaki ve doğru ve güncel bilgiler sosyal sorumluluk içeriği barındıran projeler ile bu mecralarda halkın izlenimine sunmak bu günlerde çok daha önem arz etmektedir.

Bizler bizden önce sorumluluk duygusu ile böyle bir projenin hayata geçirmek istedik. Hem de sosyal sorumluluk ve farkındalık yaratmak istedik. Engelli kardeşlerimizin duygularına bir nebze de olsa tercüman olabilmek hem izleyicilerimiz eşsiz doğal görseller eşliğinde bir film izletmek istedik. Tüm ekibimiz bu projeye varını yoğunu koydu. Fırsat buldukça iş ve özel yaşamlarına sonra sokmadan müsait zamanlarına kollayarak geniş zamanlı bir zeminde bir film ortaya çıkarmaya çalıştık. Elbette bu koşullarda çok sıkıntılar da çektik.

İletişimin dahi olmadığı bir bölgede sadece muhtarımız ve arkadaşlarımızla bulunduğu alanda bir çalışma yaptık. Gerekli yerleri taş doldu, arkadaşlarımızla taşlardan da geçtik. Köprü yapılmaya başlandı, her kilometrede orman yolunu kullanarak çekimlerimizi yaptık. Daha sonra hastane çekimlerimizde gerçekleştirerek çekimlerimizde final yaptık tüm personellere ayrıca teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Gönül Dağı’nın Divane’si olarak tanınan usta oyuncu Sait Seçkin de Hasan Kandemir ile tanışmalarının 12-13 yıl öncesine dayandığını belirterek, “Ben onun dublaj çalışmasını yapmıştım. O sayede tanıştık kendileriyle. Ben Hasan beyin bu işe olan aşkını, sevgisini o zaman farkettim zaten. Uzun yıllar görüşmememize rağmen yıllar sonra aklına gelmişim, beni de davet etti. Bende çorbada tuzum olsun istedim açıkçası. Burada bu kadar ismi görmek gerçekten güzel destekçi olarak. Herkese çok teşekkür ediyorum. Her şey böyle başlar, bakarsınız daha ileride birçok Anadolu şehrimizde olduğu gibi bakarsınız burada da bir film festivali düzenlenmeye başlanır. Bu filmin İnegöl’e büyük bir katkısı olacağını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

İnegöl belediye başkan yardımcısı Fevzi Dülger ise “Gerçekten bende dinledikçe, dinlettikçe heyecanlandım. Normalde heyecanım yoktur ama sözü de çok fazla uzatmak istemiyorum. Filmde biraz uzunmuş zannediyorum. Biz İnegöl Belediyesi olarak bu dönemde özellikle İnegöl’ün turizm tarafını tanıtma açısından başkan beyin özel bir rivayeti var. Gerçekten biliyorsunuz turizm dediğimiz bacasız fabrika, biz bunu İnegöl özelinde aslında çok fazlasıyla hakediyoruz. Hem doğal güzellikleriyle hem gastronomimizle, bu yüzden bununla alakalı bu gibi çalışmalarla alakalı daha çok şey yapabileceğimizi düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Gösterim sonrası izleyicilerden tam not alan film, İnegöl'ün sanata olan ilgisini bir kez daha ortaya koydu.