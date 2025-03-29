Birlik, beraberlik ve yardımlaşmanın simgesi 11 ayın sultanı Ramazan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programlarla bu sene bir başka yaşandı. Ramazan ayı boyunca 5 farklı kütüphanede gerçekleştirilen okuma gruplarının son bulduğu önemli etkinlik olan kitap tahlili programı katılımcılara "Oruç Mevsimi" kitabının derinlikleri ve Ramazan ayının manevi atmosferi ile ilgili bilgiler sundu. Programın sonunda bir öğrencinin, kitabın yazarı Erol Erdoğan ile olan diyaloğu dikkat çekti. Kitap ile ilgili duygularını paylaşan öğrenci, kitabı okuduktan sonra oruç tutmaya ve iftar sofralarına katılmaya başladığını belirterek, "İftar sırasında edilen muhabbet ve sohbet gerçekten ayrı bir güzellik ve anlam taşıyormuş" dedi.

Kaynak: İHA