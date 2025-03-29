Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve huzurunu bir ay boyunca vatandaşlarla paylaştı. Bu kapsamda Büyükşehir Bando Takımı, Ramazan’a özel müziklerle Kullar Evimiz Sitesi sakinlerine unutulmaz deneyim yaşattı. Ramazan’a ait ilahiler site sakinlerini buluştururken, bazıları konseri balkonlarından izledi, bazıları ise etkinlik alanına gelerek bu anı birlikte paylaştı. Bando Takımı tarafından sunulan Ramazan temalı müzikle site sakinlerine huzur dolu akşam yaşatıldı. İlahiler ve Ramazan’a özel şarkılarla yapılan konser, katılımcıların ilgisini fazlasıyla çekti. Dinleyiciler, müzik eşliğinde hem ruhsal hem de zihinsel rahatlama yaşadı. Ramazan’ın neşesiyle dolu anlar yaşayan katılımcılar, konserin sonunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu.

Kaynak: İHA