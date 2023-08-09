Ege’nin ünlü tatil şehirlerinden Muğla Milas'ta yer alan Akbelen Ormanı'nda kömür maden sahasının genişletilmesi çalışmaları kapsamında ağaçların kesilmesi büyük tepki toplamıştı. Günlerdir süren eylemler devam ederken konu TBMM’ye getirildi.



Milas ilçesine bağlı Akbelen ormanı bölgesinde yaşayan köylüler, 'Ağaçlar kesiliyor' diyerek nöbete başladı. Bu olayın duyulmasının ardından bölgeye siyasetçi akını yaşandı. Başta CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li vekiller ve diğer muhalefet partilerinin milletvekilleri bölgeye giderek köylülere destek verdiler.

Uzmanlar kamu yararının olduğu gerekçesiyle çalışmaların yapıldığını söyleseler de köylüleri ikna edemediler. Bir açıklamada Ege elektriğinin yüzde 62'sini karşılıyan EÜAŞ’dan geldi. "Akbelen Ormanı 28 bin 307 hektar. Maden için bunun sadece 78 hektarlık alanına ihtiyaç var. Karşılığında 2 milyon ağaç dikilecek" dedi, bu açıklamalarda karşılık bulmadı.



TBMM’ye Akbelen’de maden çalışmalarının durdurulmasına yönelik genel görüşme talep edildi. İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş teklife evet oyu verdiklerini açıkladı.

Vekil Toktaş yaptığı yazılı açıklamasında,, “Akbelen Ormanında ağaç katliamına karşı, milli iradenin kalbi olan TBMM’de genel görüşme için yapılan oylamada evet oyumuzu verdik.İYİ Parti maden çıkarmaya, enerji üretimine değil, ranta ve çevre katliamına karşıdır” dedi.