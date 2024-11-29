Genel Kurul Toplantısı’nın son oturumunda Yönetim Kurulu’nun teklif olarak sunduğu ve gündeme alınan maddeler görüşüldü. İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarında değerlendirilen gündem maddelerine ilişkin hazırlanan raporların okunmasının ardından oylamaya geçildi.

Resmi İlan Fiyat Tarifesine yapılacak zam oranları belirlendi

Genel Kurul, Resmi İlan Fiyat Tarifesinde bir sütun/santim ve kutu yayım ücretinin; fiili satışı 50 bin adedin altındaki gazeteler ile 1, 2, 3, 4 ve 5. Kategori’de yer alan internet haber siteleri için yüzde 32.14 artışla 140 TL’den 185 TL’ye; fiili satışı 50 bin adedin üzerindeki gazeteler ile Genel Kategori’deki internet haber siteleri için ise yüzde 23.53 artışla 170 TL’den 210 TL’ye yükseltilmesine yönelik öneriyi kabul etti.

Yeni tarife, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülmesi halinde Resmi Gazete’de yayımını müteakip 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Süreli yayınlar elektronik ortamda denetlenebilecek

Genel Kurul’da süreli yayınların yerinde denetim faaliyetinin, mevcut teknik alt yapı ve imkânlarla elektronik ortamda da eksiksiz olarak gerçekleştirebileceği, kontrol kurulu raporlarının elektronik ortamda düzenlenip imzalanabileceği ve saklanabileceğine yönelik Yönetim Kurulu değerlendirmesi yerinde bulunarak Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin ilgili maddesinde değişikliğe gidildi. Alınan kararla elektronik ortamda denetim yapılabilmesine imkân tanındı.

Resmi reklam yayımlayan süreli yayınlara kadro kolaylığı

Genel Kurul, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin sadece resmi reklam yayımlama hakkı bulunan gazete ve dergiler ile internet haber sitelerinin kadro şartını düzenleyen 82 ve 88. maddelerini de tadil etti. Yönetim Kurulu’nun bu yayınlarda 1 sorumlu müdür (yazı işleri müdürü) istihdam edilmesine dair teklifi kabul edildi.

Yönetmeliğin tadil edilen maddeleri Resmi Gazete’de yayımını müteakip yürürlüğe girecek.