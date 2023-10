İşadamı Rıdvan Kocaağa, hafta sonu sahasında Edirnespor’u ağırlayacak olan Kafkasporlu futbolculara moral yemeği verdi.

Köfteci Münür’de verilen yemeğe Kafkaspor Kulüp Başkanı Celal Ter, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.



Yemek sonrası konuşan Kocaağa, oyunculara Edirnespor karşısında başarılar dileyerek, “Kafkaspor kurulduğu günden bugüne kadar amatör takımlara örnek olmuş başarılı bir kulüp. Altyapısından A takımına kadar her türlü çalışmada gayretli, yöneticileriyle, sporcularıyla hep beraber birlik içerisinde şehre bir dinamizm katan bir takım olmuştur. Bende başkan yardımcılığım döneminde ve öncesinde bu güzel camianın yanında olmaya çalıştım. Son 2 yıldır son maçlarda yaşanan o güzel heyecanı bizde yaşadık. Yalova’daki geçen sene burnumuzun ucundan kaçırdığımız final maçı ve 3.Lige çıktığımız son maçta da yanınızda olmaya çalıştık. Bence çok özel bir senedesiniz ve siz bu özel senenin bence özel sporcularısınız. Bu sene elde edeceğiniz her türlü başarı hem şehre değer katacak hem sizlere değer katacak. Ayrıca 3.Ligde ilk oynayan oyuncular olarak tarihe geçeceksiniz. O yüzden elimizden gelenin en güzelini, başarıların en güzelini hak etmeye çalışın. Şehir adına da sizler adına da bu güzel bir fırsattır. Hem Celal başkana hem değerli yönetici arkadaşlarıma hem Kafkaspor’un değerli camiasına, taraftarlarına, başarıya kilitlenmiş bir ekip olarak ben canı gönülden başarılar diliyorum. Bugün burada sizleri hem Kocaağa sigorta adına hem de şahsım adına bir yemek organize ettik. İnşallah size güç, kuvvet versin ve bu hafta oynayacağınız Edirnespor maçında güzel bir galibiyetle haftayı taçlandırın. Sezon boyunca sizlere sakatlıksız, başarılarla dolu bir sezon diliyorum.”

Kafkaspor Kulüp Başkanı Celal Ter ise İşadamı Rıdvan Kocaağa’ya yerdiği yemekten dolayı teşekkür ederek, “Rıdvan Kocaağa her zaman içimizde her zaman bizden biri. Bizim ağabeyimiz, arkadaşımız. Ne zaman telefon açsak, ne zaman bir derdimiz var desek, her zaman Kafkaspor ile ilgilenmiştir. Allah razı olsun. Bu takımın sadece A takım boyutu yok. Altyapıda maçlara deplasmanlara giderken otobüs desteği olsun malzeme desteği olsun her zaman bize yardımcı olmuştur. Allah razı olsun. Kendisine teşekkür ediyoruz.”ifadelerini kullandı.

İbrahim Uslu