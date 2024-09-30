Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve Çağdaş Eğitim Kooperatifi arasında bu yıl 3.’sü imzalanan protokol çerçevesinde Ekim ayında başlayacak olan “HAYATIMA SAHİP ÇIKIYORUM” Eğitim Projesi, lise ve üniversite düzeyindeki kız öğrencilerin, duygusal - düşünsel düzenleme ile kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. BURSA (İGFA) - 31 yıldır toplumun her kesimi için fayda yaratan projeleriyle adından söz ettiren Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü, kız öğrenciler için 3. kez hayata geçirdiği kapsamlı eğitim projesi ile bu yıl da “Rotary Sihri” dönem sloganından feyz alarak sihirli bir dokunuşla geleceklerine ışık tutmayı hedefliyor.

Rotary 2440. Bölge Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi hedeflerine destek verecek şekilde, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) bünyesinde burslu öğrenim gören ve/veya yurtlarında konaklayan üniversite ve lise kız öğrencilerine yönelik olarak, hayata karşı kişisel ve psikolojik farkındalıklar sağlamak amacıyla “Hayatıma Sahip Çıkıyorum” üst başlığında 15 semineri kapsayan eğitim modülü, Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü tarafından, kulüp üyesi Klinik Psikolog / Psikoterapist Ayşe Gavas Aslan yürütücülüğünde gerçekleştirilecek.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Nihan Alpay’a vekaleten ÇEK Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazmanı Umut Ceyhan ile ÇEK Yönetim Kurulu Üyesi ve ÇEK Güler - Osman Köseoğlu Kız Yurdu Yürütme Kurulu Başkanı İpek Yalçın, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bursa Şube Başkanı Süheyla Kaplan ile ÇYDD Yönetim Kurulu Saymanı Nuray Akbaş ve Yıldırım Bayezid Rotary Kulübü Dönem Başkanı Gökmen Geyik, 9 ay sürecek eğitim programı kapsamında, 11 meslek uzmanın görev alacağı “HAYATIMA SAHİP ÇIKIYORUM” projesinin iş birliği protokolünü imzalarken, üç kurumun yetkilileri de bu eğitim sürecinin kız öğrencilere sunacağı faydadan duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Klinik Psikolog / Psikoterapist / Rotaryen Ayşe Gavas Aslan, İletişim Danışmanı / Rotaryen Ferahi Arpaç Öztimur, Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi / Rotaryen Mehmet Zeki Şahin, Ziraat Mühendisi / Rotaryen Salim Erbaş, İş İnsanı / Rotaryen Zarife Demirhan, İş İnsanı / Rotaryen Gökmen Geyik, Tarihçi - Yatırım Uzmanı / Rotaryen Ermen Erdem, İş İnsanı / Rotaryen Erhan Ağılönü, Drama Sanatçısı Ebru Dalgıç, İş İnsanı / Rotaryen Aydın Akın, A Sınıfı İGU / Yangın ve İlkyardım Eğitmeni Meriç Bay’ın eğitimci olarak görev alacağı projede, bu dönem de lise ve üniversite öğrencileri için iki ayrı program oluşturuldu.

Eğitim programı kapsamında lise öğrencileri için; “Ergenlik Dönemi”, “Drama – Neyi İstemiyoruz?”, “İletişim Becerileri ve Beden Dili”, “Zaman Yönetimi”, “Bilinçli Beslenme, Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar”, “Drama – “Sahnede Hayat” Özgüven, Cesaret, Engeller”, “İlkyardımın Önemi” konuları işlenirken, üniversite öğrencileri için de konu başlıkları aşağıdaki şekilde oluşturuldu. “Stres Yönetimi, Özgüven ve Motivasyon”, “İletişim ve Beden Dili”, “Duygusal İhtiyaçlar ve İlişkiler”, “Finansal Okuryazarlık”, “Bilinçli Beslenme, Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar”, “CV Oluşturma Becerileri”, “Mezuniyet Sonrası Kurumsal Hayat”, “Yaşantısal İş Becerileri”.