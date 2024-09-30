Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları yeni sezonda tiyatroseverlerin karşısına çıkmak için gün sayıyor. 10 Ekim Perşembe günü perdelerini açacak olan Şehir Tiyatroları, ilk olarak 26. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödüllerinde 3 ödüle layık görülen "Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi" ile seyirciyle buluşacak.

Yeni sezonda harika oyunları seyirciyle buluşturmaya hazırlanan şehrin tiyatrosu, "Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi", "Savaş ve Barış", "Radyo-u Hümayun", "Vişne Bahçesi", "Kılıçarslan", "Aradığın Seni Arayandır", "Çöp Atlas", "Evvel Zaman İçinde" gibi izlenme rekorları kıran ve hala satışa açıldığı gün biletleri tükenen oyunlarıyla yeni sezona merhaba diyor.

Öte yandan, Şehir Tiyatroları üç yeni oyunu daha izleyiciyle buluşturacak. "Üç Jokerli Konken" ve "Mimar Sinan" oyunları tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Diğer yandan "Şebo Müzikali" ile çocuklara hayvan sevgisi eğlenceli bir dille anlatılacak.