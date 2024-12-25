Ziyarette Dernek Başkanı Serkan Ay, Başkan Yardımcıları Ayhan Güleç, Kani Ademoğlu, Zekai Sürer ve Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Esadi yer aldı.

Dernek Başkanı Serkan Ay, kısa bir süre önce ilçemizde faaliyet gösteren özel öğretim kurumlarından İnegöl Özel Sınav Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürlüğü görevine getirilen Müslim Serbest'in aynı zamanda İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nde Basın Sözcüsü olarak görev yaptığını, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda gösterdiği başarıyı göreve getirildiği bu Özel Öğretim Kurumunda da göstereceğine inandıklarını ve her zaman yanında olacaklarını söyledi.

İnegöl Özel Sınav Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Müslim Serbest, mensubu olduğu camianın bir ferdi olarak, yönetici arkadaşlarının ziyaretinden büyük bir memnuniyet duyduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda 34 yılda kazandığı bilgi, beceri ve tecrübesinden görevlendirildiği İnegöl Özel Sınav Koleji'nde de yararlanacağını söyledi.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serkan Ay, İnegöl Özel Sınav Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Müslim Serbest'e derneğin 50.yıl anısına yaptırdığı saatlerden hediye ederken, Dernek Başkan Yardımcısı Kani Ademoğlu da çiçek takdim etti.

İnegöl Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği heyeti, Okul Müdürü Müslim Serbest ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.