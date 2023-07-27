Rus Cadı Zhanna Kushnir, Müslümanlara sihir yapma deneyimini anlattığı bir röportajda ilginç bilgiler paylaştı. Müslümanların büyülenmeye karşı özel bir direnç gösterdiğini ifade eden Zhanna'ya göre, dindar Müslümanlar büyü etkisinde kalamıyorlar ve hafif bir "koruyucu kubbe" içinde bulunuyorlar.

Rus Cadı Zhanna Kushnir, çocukluk döneminden itibaren diğer çocuklardan farklı olduğunu keşfettiğini ve ezoterik konulara olan ilgisinin ve ölüleri görme yeteneğinin olduğunu anlattı. Zamanla, kendisine belli bir görevin verildiğini fark etti: Akrabalarını büyü ve ezoterik tekniklerle geliştirmek. Zhanna, bu deneyimleri ve yetenekleri danışmanlık almadan, kendi başına pratiğini gerçekleştirerek elde ettiğini ifade etti.

Alkol alanlar etkilenmeye daha açık

Zhanna Kushnir, geçtiğimiz Pazar günü Navya Qaila tarafından Twitter üzerinden yayınlanan bir videoda, dindar Müslümanların büyülenmeye çalıştıklarında gözden kaybolduklarını belirtti. Aynı zamanda boş fikirli ve alkolün etkisi altındaki kişilerin sihir etkisine daha kolay maruz kaldığını da açıkladı. Alkolün enerji titreşimlerini düşürdüğünü ve bu nedenle sihir etkisine daha açık hale getirdiğini ifade etti.

İbadet edenler sihire dayanıklı

Ancak, zihni temiz ve disiplinli tutan Müslümanların sihirden etkilenmenin daha zor olduğunu vurgulayan Zhanna, Müslümanların her gün ibadet etmeleri nedeniyle sürekli bir "koruyucu kubbe" içinde olduklarını belirtti. Ayrıca, Müslümanların, diğer inançlara göre farklı bir bağlantıya sahip olduklarını ve bu nedenle sihre karşı daha dayanıklı olduklarını ifade etti.

Müslümanlar daha güçlü

Sihre başladığında ve Müslümanların "Velileri" ile karşılaştığında, dualarının Hristiyanlarınkine kıyasla daha dikkat dağıtıcı olmadığını söyleyen Zhanna, Müslümanların inançlarının daha güçlü ve koruyucu olduğunu belirtti.

Bir görüşmeci, böyle bir Müslümanın enerjisinin izini sürebilip süremeyeceğini sorduğunda, Zhanna'nın kaybolup izini süremediğini ve Müslümanları bağlamaya çalışırken bazı yabancı güçlerin devreye girdiğini açıkladı.

Zhanna ayrıca, Müslümanlar üzerindeki büyü etkisini anlatırken, gayrimüslimlerin büyüye daha kolay etkilenen bir grup olduğunu belirtti. Müslümanların ise koruyucu güçler tarafından desteklendiğini ve bu nedenle sihre karşı daha zorlu bir hedef olduğunu ifade etti.

Son olarak, Zhanna, bazı Hristiyanların da dindar olmadıklarını ve sadece iman iddiasında bulunduklarını söyledi. Onlara göre bu kişilerin sihir etkisine daha açık olduklarını belirtti.

Zhanna Kushnir'in bu deneyimlerine dayanan açıklamaları, sihir ve inançlar arasındaki ilginç etkileşimleri gösteriyor.