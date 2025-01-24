Bakanlık, Ukrayna’daki askeri operasyonlara ilişkin güncel bilgiler paylaşarak, Volkovo’nun Rus Merkez Askeri Grubu’nun saldırıları sonucunda kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, son 24 saat içinde Ukrayna’nın enerji altyapısı, askeri havaalanları ve insansız hava araçlarına yönelik hedeflere saldırıların sürdüğü belirtildi. Operasyonlar sırasında Ukrayna’ya ait 652 uçak, 283 helikopter, 41.034 insansız hava aracı, 590 hava savunma sistemi, 20.702 tank ve zırhlı araç, 1.510 roketatar ve 30.540 askeri aracın imha edildiği ifade edildi.

Ayrıca, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna tarafından gerçekleştirilen İHA saldırılarına karşı etkili olduğu vurgulandı. Savunma sistemleri, Bryansk’ta 22, Rostov’da 12, Smolensk’te 10, Voronej’de 6, Saratov’da 4 ve Kursk’ta 1 olmak üzere toplamda 55 insansız hava aracını düşürdü.