Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları tarafından başlatılan 'Dondurma Tadında Buluşma' programının ikincisi Yeniceköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Çocuklara dondurma ikram edilen programda eğlenceli anlar yaşandı.

‘Dondurma Tadında Buluşma’ konseptiyle ilki Cerrah Mahallesi’nde gerçekleştirilen programın ikincisi Yeniceköy Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Saadet Partili gençler, mahallenin çocuklarına dondurma ikramında bulunarak onlarla sohbet etti.

Program sonrasında açıklama yapan Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Şahin, "Çocuklara dondurma ikram ettiğimiz 'Dondurma Tadında Buluşma' programımızın ikincisini Yeniceköy Mahallemizda gerçekleştirdik. Minik yüreklere dokunmak ve onlarla sohbet etmek bizim için çok heyecan verici bir durum. Çocuklarımıza ve genç nesillerimize her alanda dokunmaya çalışmaya devam edeceğiz.

Ülke olarak gelecek nesillerimizi, ahlak ve maneviyat ekseni çerçevesinde yetiştirmekten başka bir çıkar yolumuz yok. Ben programda emeği geçen ilçe başkanımız ve yönetimi ile gençlik kolları kadın ve erkek teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Saadetli nesiller yetişecek, Türkiye kazanacak inşallah! Tüm ilçe halkımıza hayırlı bereketli günler diliyorum” dedi.