İnegöl Belediyesi Nisan Ayı Belediye Meclis Toplantısının 9. maddesinde Enerji Kentleri Birliğine üye olunması konusu görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi. Birlik faaliyetlerinde İnegöl Belediyesini temsil edecek asil üye Kani Ademoğlu, yedek üye ise Murat Aydın oldu.

Gündem maddesine ret oyu kullanan Saadet Partisi'nden eleştiri geldi. Belediye Meclis Üyesi Fatih Berber; "Bugüne kadar kamuoyuna yansımış bir faaliyeti bulunmayan, tamamına yakını AKP’li belediye başkanlarından oluşan, 120.000₺ belediye bütçesinden aidat ödemek zorunda kalacağımız bu birliğin İnegöl’e katkı sunacağı bir durum göremedik" ifadelerini kullandı.

Berber, mecliste yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı;

TAMAMINA YAKINI AK PARTİLİ BELEDİYELER..

"Enerji Kentleri Birliği denilen kuruluş 1997 yılında Ankara Kızılcıhamam'da Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği olarak kurulmuş. 2019 yılında ise Enerji Kentleri Birliği olarak ismi değiştirilmiş. Mevcut yapıda şu anda birinci, ikinci ve üçüncü başkanlar, katip üyeler ile birlik encümen üyelerine baktığımızda Ak Parti ağırlıklı (neredeyse tamamına yakını) bir birliktelikten söz ediyoruz."

BİRLİĞİN YAPTIKLARI YAPACAKLARINA REFERANSTIR FAKAT BİZ BİR FAALİYETİNİ GÖREMEDİK

"İnternetten bir araştırma yapalım dedik, enerji kentler birliği bugüne kadar ne yapmış diye.. Ne yapmışsa bundan sonra yapacaklarına ilişkin bir referanstır. 16 Ocak'ta bir tane panel gerçekleştirmişler, onun dışında internette bir tane daha dahi haber bulamadım. Sosyal medya hesaplarına girdim, orada bir raporlama gibi bir şey olabilir mi diye. Ona ilişkin de bir ibare bulamadım."

İNEGÖL'E FAYDA SAĞLAMADIĞI HALDE 120 BİN LİRA AİDAT VERİLECEK

"Dolayısıyla meclisten üye olma yönünde karar çıkarsa 120 bin liralık aylık bir rakam vereceğiz ve fayda sağlayamayacağız. Bu yüzden de olumsuz kanaat bildiriyoruz. Altını yeniden çizmek istiyorum, bir şeyin faydasına bakılırken önceki dönem ne yaptığına bakmak lazım. Baktığımızda da ne bir fayda ne de bir faaliyet görüyoruz."