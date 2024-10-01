Birçok sorun için vatandaşlar tarafından doğal çözüm olarak kullanılan bitki çayları, aşırı tüketildiğinde sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca çeşitli sağlık problemleri olanların bitki çaylarını doktor kontrolünde kullanmaları gerektiği belirtiliyor.BURSA (İGFA)- Son yıllarda vatandaşlar arasında gittikçe yaygınlaşan bitki çayları, birçok kişi tarafından çeşitli sağlık problemlerinin doğal tedavi yöntemleri olarak kullanılıyor. Bitki çaylarının çoğunlukla faydalı olduğunu kaydeden uzmanlar, aşırı tüketimin bazı sağlık problemlerine yol açabileceğini belirtirken sağlık problemleri olanların bitki çaylarını doktor kontrolünde kullanmalarını tavsiye ediyor.

Ihlamur, melisa, papatya gibi bitki çaylarının genel olarak sağlığa faydalı olduğunu ifade eden uzmanlar; özellikle kalp ve tansiyon gibi rahatsızlıkları olanların çayları doktor kontrolünde kullanmalarını öneriyor.

Öte yandan ağrı kesici etkisi de olan bitki çaylarını, kadınların adet dönemlerinde tüketmemeleri gerektiğini kaydeden uzmanlar, hamilelik dönemlerinde de bitki çaylarının doktor kontrolünde tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.