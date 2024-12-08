Kocaeli'de Körfez Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, çalışanların temsilcilerinin görüşlerini almadan yapılan değişikliklerin yeni sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet vereceğini söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Körfez Devlet Hastanesi'nde görev yapan sağlık çalışanlarını ziyaret etti.



Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Şube Başkanı” Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapmıştır. 27.11.2024 tarih ve 32735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamu işvereni çalışanların temsilcilerinin görüşlerini almadan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yapmış olduğu değişikliler, var olan sorunların derinleşmesine sebebiyet verecektir.

DANIŞTAY’A DAVA AÇILDI

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler Türk Sağlık Sen Genel Merkezi Hukuk bürosunca incelenerek çalışanların aleyhine On Bir (11) madde tespit edildiğini hatırlatan Başkan Çeker, Atama ve Nakil Yönetmeliği’ndeçalışanların mağduriyetine sebebiyet verecek düzenlemeler in iptali hakkında Genel Merkezimiz tarafından Danıştay’a dava açıldığını söyledi.

"Türk Sağlık-Sen olarak çalışanların mağduriyetleri konusunda süratle adımlarımızı atıyoruz. Hukuki mücadelemizi davamızı açarak başlattık" diyen Çeker, "Genel Merkezimiz Bakanlıkla görüşmeler yaparak çözüm yolu aramaya devam edecektir. Çalışanların temsilcilerinin görüşü alınmadan, sahanın beklentileri dinlenmeden yapılan her değişikliğin yeni sorunlara, farklı mağduriyetlere neden olduğunu görmekteyiz. Sağlık çalışanlarının yeni sorunlara değil meselelerin çözümüne ihtiyacı vardır. Haklarını kullanırken engellere, zorlaştıran hükümlere değil, kolaylaştırıcı çarelere ihtiyacı vardır. Bakanlık bu durumu göz ardı etmeyi bırakmalı ve çalışanların beklentileri yönünde düzenlemeleri hayata geçirmeli, yanlışlardan dönerek, telafi sağlamalıdır. Türk Sağlık-Sen olarak çalışanların hak ve hukuk içini tüm platformlarda gerçek sendikacılık yapmaya, mücadelemizi kazanıma dönüştürmek adına gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz" diye konştu.