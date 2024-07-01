Burhaniye ilçesinde, tavanı ve duvarları doğa, bitki ve meyve figürleriyle süslenmiş camide, ziyaretçi eksik olmuyor. Çeşitli il ve ilçelerden gelen vatandaşlar caminin ilginç yapısına hayran kalıyor.

İlçeye bağlı kırsal Şahinler Mahallesi’nde 1900’lü yılların başlarından itibaren ibadete açık olan cami, duvar ve tavan süslemelerinin farklı olmasıyla dikkati çekiyor. Harcında köy yumurtası, süslemelerinde kök boyası kullanılan Şahinler Camisi’nin yapımında Rum ustalar ve Bulgar işçilerin çalıştığı biliniyor. 1891-1902 yıllarında inşa edilen caminin duvarları ve tavanında, eski hat örnekleri yerine mahallenin mezarlığı, yapıldığı dönemlere ait Rezelli Değirmeni, manzara, çiçek, üzüm, incir ve kavun gibi doğa ve meyve figürleri bulunuyor. Özellikle tavanındaki bölgeye özgü zeytin ve yaprak süslemeleri dikkati çeken düz ahşap bir çatıyla örtülü ibadethane, içinde gizle kubbeleri de barındırıyor.

Caminin çok güzel olduğunu kaydeden emekli öğretmen Celal Beyazıt, “Bugün enteresan bir camimizle karşılaştık. Gerçekten çok güzel bir cami yapılmış. Aşağı yukarı 150 senelik bir cami. İçerisine klasik Osmanlı tipi değil çevredeki bitki figürleri ve desenler yerleştirilmiş. Ama, caminin büyük bir tamire ihtiyacı var. Pencereler kapılar bayağı eskimiş. Yetkilileri göreve çağırıyoruz. Böyle bir eser bir daha ya yapılır ya yapılmaz” dedi.

İsmail Çokgider de, “Şahinler Camisi’nin 1890’lı yıllarda Rum ustalar tarafından yapıldığı söyleniyor. Mimari yapısı bakımından çok değişik bir cami. Bu bölgede ben böyle hiç cami görmedim. Duyumuma göre, ustanın bu camiyi yaparken içerideki figürleri köylülerden yumurta toplayarak yaptığı söyleniyor. Buraya dışarıdan da görmeye gelen turistler oluyor. Tarihi bir camimizdir. Bunu yaşatmalıyız” diye konuştu.

Köylülerden İsmail Çancı ise, “Şahinler Köyü Camimiz çocukluğumuzdan beri gelip gidenin çok olduğu bir cami. İslam kültüründe değişik bir yeri olduğu söyleniyor. Figürler var ama tabi biraz yıllar geçtikçe yıpranmış. Tadilat yapılmasını talep ediyoruz. Buraya gelen de çok ibadet etmek için. Cuma günü saflarda yer bulunmuyor. Yetkililerden talebimiz bir an önce buraya biraz daha ihtimam göstermeleri” dedi.