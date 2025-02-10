Bakanlık yazısında, belediyelere sahipsiz sokak hayvanlarını hemen toplamaları gerektiği ifade edildi. Ayrıca, bazı yerel yönetimlerin 2028 yılına kadar süre verildiği yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı ve bu tür bir ertelemenin mevzuata aykırı olduğu vurgulandı.

Sahipsiz hayvanların sağlıklı bir şekilde toplanıp, gerekli bakım ve tedaviye alınması için belediyelere verilen süre zarfında, her bir hayvan için uygulanacak ceza miktarının 71 bin 965 lira olduğu bildirildi.

Bakanlık tarafından valiliklere gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

“5199 sayılı Kanun ile nüfusu yirmi beş bini aşan Belediyelere hayvan bakımevlerini kurmak ve mevcut bakımevlerinin koşullarını iyileştirmek için 31.12.2028 tarihine kadar süre tanınmakla birlikte; hayvanların toplanarak hayvan bakımevlerine götürülmesi ve köpeklerin hayvan bakımevlerinde tutulması ile ilgili hükümlerin Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olması sebebiyle hayvanların toplanması maksadıyla 2028 yılının beklenmesi mevzuata aykırılık teşkil etmektedir.

Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa yerel yönetimler adına toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması Kanun'un 14 üncü maddesi ile yasaklanmıştır. Söz konusu Kanun maddesine aykırılığının tespiti halinde hayvan başına 2025 yılında 71.965 TL idari para cezası uygulanması gerekmektedir.”