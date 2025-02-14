SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, manevi iklimle geçen özel günlerde vatandaşların yüreklerini ısıtmaya, kalplere dokunmaya devam ediyor.

CADDE VE SOKAKLARDAYDILAR

Manevi duyguların en çok hissedildiği mübarek günde, Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri Pamukova’da cadde ve sokaklarda vatandaşla buluştu.

Esnafları da ziyaret eden ekipler Yusuf Alemdar’ın selamını ileterek karanfil takdim etti, hayırlı kandiller dileklerini ifade etti.

YÜREKLERİ ISITTILAR

Çarşıda, pazarda yürekleri ısıtan ekipler vatandaşların yüzünde tebessüm oluşturdu.

Vatandaşlar, bu tür özel günlerde hatırlanmaktan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi ve etkinliğin manevi duygulara katkı sunduğunu belirterek teşekkür etti.