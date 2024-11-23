AK Parti Sakarya Erenler 6. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, dönüşümle ilgili saha çalışmalarına başladıklarını aktardı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Erenler 6. Olağan İlçe Kongresi’ne katılarak partililerle buluştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, TBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, Milletvekilleri Lütfi Bayraktar ve Murat Kaya, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, önceki dönem Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları başkanları, çok sayıda partili ve basın mensubu katıldı.

Erenler ilçe kongresinin hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan Başkan Yusuf Alemdar, “Şehrimizin geleceğini şekillendirecek en önemli adımlardan biri olan kentsel dönüşüm için genel başkan yardımcımız, TBMM KEFEK Başkanımız, milletvekillerimiz ve il başkanımızla kapsamlı bir çalışma başlattık. Amacımız, depreme dayanıklı ve güvenli yapılarla insanların huzurla yaşayabileceği, sosyal alanların olduğu yeşil bir şehir oluşturmak. Bunun için kapsamlı bir kentsel dönüşüm sürecine girmeyi hedefliyoruz” dedi.

Erenler’de bulunan sanayi sitesinde saha çalışmalarını başlattıklarını aktaran Başkan Alemdar, “Erenler bölgesindeki mevcut sanayi alanlarını dönüştürerek modern ve verimli bir yapıya kavuşturmayı planlıyoruz. Şehrin içinde kalan sanayi tesislerini uygun alanlara taşıyarak, bu bölgeleri daha iyi şartlarda kullanılabilir hale getirmek istiyoruz. Kentsel dönüşüm başta olmak üzere ulaşımda, çevrede, altyapı ve üstyapıda, sosyal çalışmalarla şehrimizi geleceğe hazırlamayı, güvenli, sosyal ve çevre dostu bir Sakarya inşa etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.