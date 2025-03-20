SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya Üniversitesi’nde öğrenciler için kurulan iftar çadırına konuk oldu.

Her renkten öğrenciyle buluştu

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık’ın da katıldığı programda, Başkan Alemdar iftar masalarını gezerek öğrencilerle selamlaştı.

Türkiye’nin dört bir yanından, 81 şehirden ve dünya genelindeki farklı renklerden öğrenciyle orucunu birlikte açan Başkan Alemdar, öğrencilerin sorularını tek tek cevapladı.

“Projeleriniz Sakarya’nın geleceğine katkı sunacak”

Üniversitelerin geleceğin vizyonunu şekillendiren önemli kurumlar olduğunu vurgulayan Alemdar, “Burada geliştireceğiniz projelerle yarınlara ışık tutacaksınız. Özellikle iletişim ve halkla ilişkiler gibi bölümlerde okuyan öğrencilerimizin şehirle iç içe olması gerekiyor. Biliyorsunuz bizler ‘Bu Şehir Hepimizin’ adı altında bir proje başlattık. Buna sonuna kadar sahip çıkmanız gerekiyor. Sizin geliştireceğiniz projeler, Sakarya’nın geleceğine de önemli katkılar sunacak. Her zaman yanındayız, desteğimiz hep sizinle olacak” dedi.

“Farklı kültürler zenginliktir”

Alemdar sosyal, kültürel ve sanatsal alanda yapılacak çalışmalarla şehrin geleceğine katkı sunacaklarını ifade ederek, “Özellikle sosyal ve kültürel alanda yapacağınız faaliyetler, şehrimizdeki ihtiyaçları giderirken aynı zamanda farklı kültürel renklerin hayat bulmasına da vesile olacaktır. Üniversitelerimize dünyanın dört bir yanından öğrenciler geliyor. Yapacağınız katkılar, şehrimizi uluslararası arenada da öne çıkaracaktır.Hepimiz biliyoruz ki birçok aile çocuklarını bir üniversiteye göndermeden önce şehri de değerlendirir. Tüm bunların farkındayız, şehrimizi sahiplenerek çok daha pozitif bir gerçekliklegeleceğe taşıyabiliriz” şeklinde konuştu.

Başkan Alemdar, iftar yemeği sonrası öğrencilerle çay sohbeti yaptı.