SASKİ, Osmangazi Caddesi’nin altyapısını güçlendirerek bölgeyi Büyükşehir Belediyesi’nin üstyapı dönüşümüne hazırlıyor. Altyapı çalışmalarının yüzde 70’i tamamlandı, üst yapı çalışmalarına yakın zamanda başlanacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Arifiye’ninOsmangazi Caddesi’nde altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Bölgenin her geçen gün artan nüfusunun içme suyu ihtiyacını karşılayacak güçlü altyapı ağının yüzde 70’i tamamlandı. Projenin tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi üstyapıyı modern ve estetik bir yapıya kavuşturacak.

Yüzde 30’luk kısmının tamamlanmasının ardından bölgeye kazandırılacak güçlü altyapı ağı abonelerin musluklarına kesintisiz içme suyu ulaştıracak.

SASKİ’nin ardından Büyükşehir sahaya inecek

Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılacak üstyapı programı ile Osmangazi Caddesi’nin çehresi yenilenecek. Koordineli çalışmalar sayesinde üst yapı modern bir görünüme kavuşurken, altyapı da uzun yıllar boyunca dayanıklıbir şekilde hizmet verecek.