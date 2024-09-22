Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7’den 70’e her vatandaşa dokunan SAMEK kurslarıyeni dönem kayıtları başladı. Kayıtların ilk üç gününde SAMEK’lere4 bin 500 kişi başvuru yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı himayesinde 7’den 70’e her vatandaşa dokunan SAMEK kurslarında kayıt süreci başladı. Kayıtların başlaması ile vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören SAMEK’lere ilk üç günde toplam4 bin 500 kişi başvuru yaptı.

SAMEK’e daha önce katılarak hayatları değişen kursiyerler, sanata ve zanaata ilgi duyan herkesi SAMEK kurslarına davet etti.

Dikiş ve İngilizce kurslarında 2 yıldır eğitim gören Suzan Çetinkaya, “SAMEK’ler bizler için çok önemli.Burada alınan eğitimler ile kursiyerler dışarıda iş alıp, satış yapıp para kazanıyor. 2 yıl dikiş ve İngilizce kurslarında eğitim aldım.Burası kişisel gelişimim için bana birçok alanda öncü rol oynuyor.Bu yılda inşallah kayıt yapıp eğitimime devam edeceğim. Bize bu imkânı sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum.İyiki varsınız” dedi.

Çini kursunda yıllardır eğitim gören Nur Özkan, “Yıllardır SAMEK’lerde eğitim alıyorum.Her alanda kendimi geliştirme imkânı bulduğum için bu yıl tekrardan kayıt olmaya geldim” dedi.

Bu yıl ilk defa el nakış kursuna kayıt yaptıran Hande Kazdal ise, “Yıllardır SAMEK’lerde eğitim gören annemin kişisel gelişimini gördüm. Bunun benim için büyük bir etkisi oldu ve bende bu yıl kayıt yaptırmak istedim. Kursiyerler burada almış oldukları eğitimler ile kendilerini geliştirip ek gelir elde ediyorlar.Bu imkânı sağlayan Sakarya Büyükşehir Belediyesine ve öğretmenlere teşekkür ediyorum” dedi.