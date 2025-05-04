SAKARYA (İGFA) - Sanayi esnafıyla bir araya gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, esnafın istek ve taleplerini dinledi, sanayinin dönüşümü için istişare ve ortak akıl vurgusu yaptı.

Günün erken saatlerindeArtvin Sanayi’ne gelen Başkan Alemdar, Sakarya Oto Sanatkârları Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ahmet Bayır ve yönetiminin yanı sıra sanayi esnafıyla çay ve simit eşliğinde sohbet etti.

Sanayinin dönüşümü başta olmak üzer esnafların sorularını yanıtlayan, taleplerini dinleyen Başkan Alemdar, dirençli, sosyal, yeşil bir şehrin inşası için gayret sarf ettiklerini ifade ederek sanayi dönüşümü için istişare ve ortak akıl vurgusu yaptı.

Nazik davetleri, sıcak karşılamaları için sanayi esnafına teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Yusuf Alemdar, “Sanayilerimiz geçiş güzergâhında olması dolayısıyla her geçen gün talep artıyor, büyüyor. Bu büyüme beraberinde bazı ihtiyaçları getiriyor. Ulaşım başta olmak üzer farklı alanlarda talepler artıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sanayiye gelen vatandaşlarımızın sağlıklı bir şekilde hizmet almaları, esnafımızın daha iyi şartlarda hizmet sunması için sanayi sitelerinin dönüşümüyle ilgili bir hazırlık yapıyoruz. Projemizi netleştirdikten sonra esnafımızla bir araya gelip istişare edeceğiz” dedi. Başkan Alemdar, hiçbir çalışma ve projede 'yaptık, oldu' anlayışıyla hareket etmediklerini vurguladı.