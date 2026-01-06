Şehir genelinde başlatılan spor yatırımları kapsamında, özellikle kırsal mahallelerde çocuk ve gençlerin kullanımına sunulmak üzere inşa edilen 10 futbol, 10 basketbol ve voleybol sahasında çalışmalar yüzde 80 seviyesine ulaştı. 2026 yılının ilk aylarında tamamlanması planlanan bu sahaların yanı sıra; Erenler, Sapanca, Kaynarca ve Adapazarı'nda 4 kapalı spor salonu, Arifiye'de ise Gençlik Merkezi ve yüzme havuzu projelerinin inşasına devam ediliyor.

Yerel spor faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla 2025 yılında 24 farklı branşta faaliyet gösteren 165 amatör spor kulübüne toplam 18 milyon TL tutarında katkı sağlandı. Altyapı yatırımları çerçevesinde ise Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri yenilenerek modern standartlara uygun hale getirildi. Şehir ayrıca yıl içinde UCI MTB Eliminatör Dünya Kupası, Dünya Şampiyonası ve Türkiye Off-Road Şampiyonası gibi uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Sporcular bir yılda 275 madalya kazandı

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü bünyesindeki 96'sı milli olmak üzere toplam bin 243 sporcu, 2025 yılı boyunca ulusal ve uluslararası arenalarda mücadele etti. Katılım sağlanan 126 farklı müsabakada Sakaryalı sporcular toplamda 275 madalya kazanarak sezonu tamamladı.