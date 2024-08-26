Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin pehlivanları, bu yıl 59. Geleneksel Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri’ne kazandıkları şampiyonluk dereceleriyle damga vurduSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün pehlivanları 59.Geleneksel Akyazı Akbalık Yağlı Güreşleri’nde tarihi başarılara imza attı.

Türkiye’nin 81 ilinden misafirlerin ağırlandığı, yarım asrı aşan maziye sahip Akbalık Güreşleri’nde Sakarya’nın sporcuları da takım olarak güreşti.

Büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirilen güreşlere, Büyükşehir’in sporcuları sergiledikleri üst düzey performansla damga vurdu.

Başpehlivanların ve sporseverlerin önünde er meydanında alkış tufanı koparan güreşçilerimiz, Elmalı Lig Güreşleri öncesinde adeta gövde gösterisi yaptı.

Büyükşehir sporcularından Yunus Emre Baycan‘deste küçük boy’ kategorisinde birinci, Ensar Bıyık ise birinci ‘orta büyük boy’ kategorisinde birinci oldu.

‘Büyük orta boy’ kategorisinde ise Yusuf Erdoğan meydanda birinciliğini ilan ederken, aynı kategoride müsabakaya katılan Alparslan Tekmen üçüncü oldu.

Ayrıca ‘başaltı boy’ kategorisinde ise sporcumuz Barış Bayay birinciliği elde ederken, ‘küçük orta küçük boy’ kategorisinde ise Seyit Sert güreşten ikinci ayrıldı.

Büyükşehir Belediyesi, yayınladığı mesajda önemli başarılarla Sakarya’yı gururlandıran pehlivanları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.