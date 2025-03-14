SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), özellikle yaz aylarında su yetersizliğinden dolayı meydana gelen kesintilere kesin çözüm olmak için çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

Toplam maliyeti 25 milyon lira olan proje ileAkyazı, Karapürçek ve Hendekilçelerinde bulunan dere yataklarına coanda, maslak ve doğal kaynak tipi su alma yapıları inşa ediliyor. İlk etapta Hendek Uludere yatağındabaşlatılan çalışmalar kısa sürede tamamlanacak.

SAKARYA’NIN SU KAYNAKLARI KORUNUYOR

Bu Şehir Hepimizin başlığı altında Sakarya’nın su kaynakları alternatif kaynaklar ile korunuyor. Proje ile 3 ilçenin 15 farklı noktasında su alma yapıları kurulacak ve elde edilen su arıtma süreçlerinin ardından abonelere en kaliteli haliyle ulaştırılacak.

ÇALIŞMALAR HIZLA İLERLİYOR

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, su alma yapısının inşasını yerinde inceledi. Genel Müdür Turan’a,Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Ali Kemal Sofuda eşlik etti.

SU ALMA YAPILARI SU YETERSİZLİĞİNE ÇÖZÜM OLACAK

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Turan, “Şehrimizin su kaynaklarını korumak ve alternatif kaynakları devreye almak için yatırımlarımıza devam ediyoruz. 25 milyon liralık bu proje ile su arz güvenliğini sağlarken, mevcut kaynakların üzerindeki baskıyı da önemli ölçüde azaltmış olacağız. Özellikle yaz aylarında yaşanan su azlığına ise kurulumuna devam ettiğimiz su alma yapıları ile çözüm olacağız” ifadelerini kullandı.