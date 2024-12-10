Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Iğdır FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri’nde Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetiminde basına açık şekilde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Düz koşu ve istasyon çalışması ile devam eden idmanda yeşil-siyahlılar, antrenmanı 5’e 2 top kapma ve çift kale maç ile sonlandırdı.

Sakatlıkları sebebiyle Murat Cem Akpınar, Salih Dursun, Emre Demir ve Mustafa Pektemek idmanda yer almadı. Ayrıca Kahraman Demirtaş düz koşu yaparak takımdan ayrı çalıştı.