Kırkpınar’da düzenlenecek Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, Sakarya’nın kapılarını 7’nci kez dünyaya açacak. Dünyanın dört bir yanından akredite olan 200 farklı firma fuarda stant açarak farklı, dikkat çekici peyzaj, süs bitkisi ve bahçe ekipmanı ürünü sergileyecek.

Bu 7’ncisi düzenlenecek Uluslararası Peyzaj, Süs Bitkileri Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı 11-14 Eylül tarihleri arasında Sapanca Kırkpınar’da kapılarını açacak. Sektörün en büyük fuarı ile dünyanın gözü Sakarya’da olacak ve “Uluslararası İhtisas Fuarı” olma özelliği taşıyacak. Dev fuara bu yıl 200 firma katılacak ve 20 farklı ülkeden alım heyeti yer alacak. İç ve dış mekan süs bitkilerinden üretim ekipmanlarına, bahçe mobilyalarından sulama teknolojilerine kadar binlerce kalem, yenilikçi ve dikkat çekici ürünün görücüye çıkacağı organizasyon, bu yıl yerli ve yabancı 30 bin misafirini ağırlamayı hedefliyor. Türkiye’nin en büyük ve dünyanın sayılı fuarlarından biri olan dev organizasyonun tanıtımı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Ormanpark’ta gerçekleştirildi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar Sakarya’nın süs bitkiciliğinde öncü şehir olduğunu ifade ederek, “Bu organizasyonun şehrimize ne kadar büyük bir fayda sağladığının farkındayız. Şehirlerde üretim önemlidir ancak üretim kadar pazarlama ve tanıtım da önemlidir. Sakarya’mız süs bitkiciliğinde öncü şehirlerden birdir. Tüm Türkiye’deki üreticilere de ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz ve bu gururu hissetmeye devam edeceğiz. Şehrimiz gelişiyor. Tarımdan ulaşıma, sanayiden altyapıya kadar her alanda şehrimize ivme kazanmasına gayret gösteriyoruz. Değişen dünyada büyük organizasyonların büyük bir önem kazandığını da biliyorum” dedi.

“El ele verirsek, Sakarya’ya yakışan bir fuar merkezi yapabileceğimizi düşünüyorum”

Birliktelik ve dayanışma ortaya koyulursa Sakarya’ya yakışır bir fuar merkezi kazandırılabileceğine dikkat çeken Alemdar, “Bu anlamda yılda birkaç büyük fuar yapma imkanına sahibiz. Bir an önce bu imkanları oluşturup büyük organizasyonlar düzenlemeliyiz. El ele verirsek, Sakarya’ya yakışan bir fuar merkezi yapabileceğimizi düşünüyorum. Bu anlamda tüm paydaşlarının işin içerisinde olması gerekiyor. Biz bu şehri birlikte aldığımız yerden daha ileriye götürmenin gayreti içinde olalım. Sakarya hepimizin. Bu şehirde yaşamak hepimiz için bir onur ve şereftir” diye konuştu.

“Dünyaya şehrimizi tanıtıyoruz”

Organizasyonun Sakarya’yı dünyaya tanıtmak için kritik bir öneme sahip olduğunu belirten Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, “Yedincisini düzenlediğimiz ve 60 bin metrekare alan içerisinde yer alan sektörün en büyük fuarında bu yıl 30 bin ziyaretçi ağırlamayı bekliyoruz. Ülke dışından oldukça fazla bir ziyaretçinin de şehrimize gelmesini bekliyoruz. Otellerimizin konaklama anlamında doluluk oranı yüzde 70 civarına çıktı. Fuarda renkli etkinliklere de imza atacağız. Çalışmalarımız Büyükşehir koordinasyonuyla sürüyor. Dünyanın en büyük üçüncü fuarı, Türkiye’nin ise en büyük fuarı olma özelliğini taşıyoruz. Dünyaya şehrimizi tanıtıyoruz” şeklinde konuştu.