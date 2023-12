Sam & Max Save The World Review’un 2006’da oyun oynama üzerindeki etkisini düşünmek ilginç. Bu, bölümlü oyun sürümlerinin uygulanabilir olabileceğini kanıtlayan ilk oyundu. TellTale Games ve TellTale Tool’u haritaya yerleştiren ve onları dünyanın en tanınmış oyun geliştiricilerinden biri yapacak bir yola sokan oyundu. Bu aynı zamanda üzerine tıklamalı macera türünün ölü veya “çok riskli” olmadığının da kanıtıydı. Sadece biraz çeki düzenlenmesi gerekiyordu ve birinin bunu riske atması gerekiyordu. TellTale, LucasArts’ın düştüğü topu aldı ve on yıl boyunca onunla koştu. TellTale muhtemelen en çok zombi kıyameti ya da pelerinli savaşçıyı ele geçirmesiyle tanınıyor olsa da, daha önceki şeylerinden bazıları – nokta ve tıklama macerasının doğal evrimi gibi hissettiren oyunlar – en sevdiğim ve bunun için Ben, Sam ve Max Dünyayı Kurtar ile başladı. 14 yıl geçti ve Freelance Police, geliştiriciler Skunkape (eski Telltale geliştiricilerinden oluşan ve S&M karakteri Skun’kape) sayesinde Dünya kurtaran maskaralıklarının 6 bölümünün tümünü 1 yükseltilmiş pakette bir araya getiren bir yeniden yapımla geri döndü. Orijinal sürümden kurtarılan varlıklar, birkaç parça yeni içerik, tamamen görsel bir revizyon ve günümüzün modern oyuncusu için konaklama yerlerinin bir kombinasyonu, Sam & Max Dünyayı Kurtarın, gül renkli gözlükler kadar iyi olduğunu bildirmekten mutluluk duyuyorum. görünmesini sağlayın.

Mevcut Sam & Max Save The World hayranlarını bir süreliğine kurtarmak için incelemenin bu kısmı tamamen sizin için: bu serinin özü tamamen değişmeden kalıyor. Bulmacalar aynı. Hikaye aynı. Hatırlayacağınız üzere şakalar, şakalar ve sıra dışı mizah burada. Burada yapılan değişiklikler tüm iyileştirmeler ve gerekli değişikliklerdir. En dikkat çekici olanı görseller. Her şey daha yüksek çözünürlükler için yeniden yapıldı ve karakterlere çok daha fazla 3D hissi veren yeni bir aydınlatma sistemi uygulandı. En düşük grafik ayarında bile, bu oyun 2006/7 sürümünden (özellikle oynadığım son sürüm olan Wii bağlantı noktasından) önemli ölçüde daha iyi görünüyor. Başka ince değişiklikler de var; Bosco için seslendirme sanatçısı yeniden düzenlendi. Böylesine tanıdık bir karakter için bu yeni sese alışmak biraz zaman alıyor, ancak yeniden düzenleme tüm doğru nedenlerle yapıldı ve ilk bölümün bitiminden önce, değişiklik farkedilemez hale geliyor. Diğer bazı değişiklikler arasında kamera açılarını iyileştirmek için yeniden işlenmiş sahneler, çok daha akıcı bir kullanıcı arayüzü ve içinde bulundukları sahnelere daha iyi eşlik eden besteci Jared Emerson-Johnson’dan beş yeni caz melodisi yer alıyor. mini oyunlarda bazı ince ince ayarlar yapıldı ve yıllar önce oynamak için gerçek bir acı olarak bulduğum şey şimdi hoş bir oyalama.

Sam & Max Save The World’ün çekirdeğinin aynı bulmaca çözümleri ve yapısı ile aynı kalması, orijinal serinin çok kolay olduğunu ve çözümlerin çok açık olduğunu düşünenlerden biri olsaydınız, o zaman bunun olmayacağı anlamına gelir. buradan değiştirin. Kişisel olarak, Save The World’ün önerildiği zorluk seviyesini seviyorum (ve buna daha sonra değineceğim) ancak içerik değişmedi. Hiçbir görsel tükürük parlaması sizi bu oyunu daha fazla sevmenizi sağlamayacak.

Tüm bunlar, orijinalin hayranıysanız, bu yeniden yapımın Sam & Max Dünyayı Kurtar’ı oynamanın en iyi yolu olduğunu söylemektir. En alta geçip puanı okumaktan çekinmeyin (daha önce yapmadıysanız) ve yeniden yapımının orijinali mahvetmediğini ve yalnızca iyileştirilmesi gerekenleri iyileştirdiğini bildiğinizden emin olun.

Şimdi bu oyuna yeni başlayanlar için. Sam (bir takım elbise içinde 6 fit köpek ve mantığın sesi) ve Max (şiddet tutkusu olan çılgın, manik, psikotik tavşan): Karikatürist Steve Purcell’den Serbest Polis evreninde geçen Dünyayı Kurtar, 6 kişilik bir koleksiyondur. uzun bağlantılı bir hikaye yayını oluşturan çözmek için üzerine gelin ve tıklayın durumları içerir. Her vakanın ve tüm sezonun ana teması, bir defaya mahsus veya tekrar eden karakterlerin başka birinin etkisi altına girmesi nedeniyle hipnozdur. Her bölüm, Sam & Max’in dünyayı kurtarmak için tahmin edebileceğiniz gibi aya seyahat etmesine kadar bir öncekinden riskleri artırıyor. Bilinçsiz çocuk yıldızları yere sererek Toy Mafia’ya sızmak, interneti kırıp POTUS olmak için bu hikaye bazı… İlginç yerlere gidiyor.

Buradaki hikaye, yüce olandan gülünç olana kadar giden ama bu oyunun birçok ritmi, başka bir şey yerine tek bir şey yapmayı hedefliyor – oyuncuyu güldürmek. Sam ve Max, karakter olarak çok komik, oyun dünyasının en iyisine rakip olabilecek ikili bir perdede birbirlerinin kişiliklerinden ayrılıyorlar. Çift, kendi özel yöntemleriyle bükülmüş. Her ikisinin de yaptıkları işten ve yaptıkları çılgınlıktan zevk alan şüpheli ahlaki değerleri var. Milyonlarca deyime sahip bir köpek olan Sam, genellikle iyi bir polistir ve Max, sevimli görünümüne rağmen şiddetin her zaman cevap olduğu, kötü ama birlikte, hesaba katılması gereken bir komedi gücüdür. Öyle bir şekilde yazılmıştır ki, tek bir diyalog satırı ihtiyaçların fazlası değildir ve bir ya da iki kaburga kemiğini gıdıklamayı amaçlamaktadır. Mizahları, ani ya da ısırıkların karaya çıkması bir saniye süren ince incelikli şakalarla birleşimidir. Hatırlayabildiğim kadar çok kez bu oyunu oynarken yüksek sesle güldüm. Bu karakterler, yaşadıkları New York’un çarpık versiyonu olmasaydı, kendilerini yersiz ve neredeyse kötü hissedeceklerdi. Bosco’nun ‘Rahatsızlık’ Mağazası gibi küçük yumruklardan, hipnotize eden çılgın bir başkanın geniş stoklarına kadar her şeyde bir absürtlük var. kitleler – bu, oyuncuların birkaç saniyede bir yüzünde bir gülümseme uyandırabilir. Her etkileşimli öğe bir şaka için bir fırsattır ve hiçbiri boşa gitmez. Neyse ki, çok fazla popüler kültür referansı veya şakası yok çünkü bunlar önemli ölçüde tarihli. Hala benim için inerlerken, bazılarının genç oyuncuların kafasını aştığını görebiliyorum.

Her bölümde, vakanın altına inmek için tamamlamanız gereken hedefleriniz olacak. Çoğunlukla, Sam & Max Save The World’deki bulmacalar, çözebilecek kadar basittir ve oyuncuya yapabildikleri her şeyle etkileşime girmeleri durumunda kendilerini telgraf çeken çözümlere sahiptirler (ve neden sık sık güldüğünüzde çok?). Sam & Max’in doğası göz önüne alındığında tahmin edebileceğiniz gibi, biraz ‘kutudan çıkmış’ bir düşünce gereklidir, ancak bu bulmacaların sinir bozucu hale gelmesi asla çok tuhaf değildir. Bu bir işaretle ve tıkla macerası olmasına rağmen, tıklamada hafif. Bu türden “Al”, “Konuş”, “Birleştir” veya herhangi bir geleneksel seçeneği seçmenize gerek yoktur. Duyarlı olan birini / şeyi tıkladığınızda, bir konuşma başlatırsınız. Bir nesneyi tıkladığınızda, ya Sam ve / veya Max tarafından bir açıklamayla karşılaşırsınız ya da kullanımı kolay envantere eklerler. Yine de kafa karıştırıcılar bu türün önemli bir parçası ve bazı bulmacaların biraz zor olduğunu görebiliyorum. Şüpheli yerlerde envanterdeki her şeyi kullanarak az miktarda deneme yanılma gerekebilir. Neyse ki oyun dünyası her bölümde çok geniş değil, bu yüzden çözüme hızlıca rastlayacaksınız. En büyük sorun, 2020’de hala biraz hantal görünen ancak orijinalinden çok daha iyi olan sürüş mini oyunları olabilir.

Sam & Max Save The World nispeten kolay bir grafik macera oyunu olduğu için oldukça hızlı bir şekilde ilerliyor. Bazı bölümler yavaşlıyor ancak çoğunlukla, çözümden sonra çözüme varacak ve anlatıyı hızla ilerleteceksiniz. Bu, Sam & Max Save The World’ü diğer birçok tıkla ve tıkla macerasına kıyasla taze ve eğlenceli kılıyor. Aynı zamanda, aynı espriyi defalarca duymadığınız için mizahın üstünlüğünü koruduğu anlamına da gelir. Bu, 2006 / 7’de olmadığı gibi 2020’de herkesle aynı fikirde olmayacak, ancak benim için bu formül işe yarıyor ve bir akşam tüm bir bölümü keyifle bitirip tamamlayıp oyunu tamamlayabileceğim anlamına geliyor. bir hafta.

Sam & Max Save The World 2020’nin standart bir nokta ve fare ile, WASD veya yön tuşları veya hatta bir oyun pedi (Xbox 360 sürümü gibi) kullanılarak oynanabildiğini de belirtmek gerekir. 3 yöntemi de test ettim ve hepsi işlevsel, erişilebilir ve kullanıcı dostudur.

Sam & Max Save The World’ün bu yeniden yapımını tekrarlamak, bugünkü kirli eldivenlerimi orijinal üzerine aldığım zamanki kadar zevkli ve eğlenceli hissettirdi. Telltale’in 14 yıl önce kullandığı macera oyunu formülünün bir kanıtı olarak, 2020’de günümüzün modern sürümleri arasında yersiz hissetmiyor. Elbette, dokunulmadığını hissettiren pop kültür referanslarıyla dolu ve bazıları için biraz fazla kolay olabilir. Bunların hiçbiri sizi ertelememeli. Telltale’in mükemmel olduğu bu oyunlarda bir ruh var – bu ve diğer iki Sam & Max sezonu – LucasArts klasiklerini bu kadar saygı duyulan şeyin bir evrimi gibi hissettirdi. Bu mevcut ve doğru kalır. “Zamanın ve Uzayın Ötesinde” başla…