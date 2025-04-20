TFF 3. Lig 1. Grup'ta 2 hafta kala oynadığı Artvin Hopaspor maçında şampiyonluğu garantileyen Bursaspor, 4-1 mağlup ettiği Bornova 1877 maçından sonra düzenlenen törenler şampiyonluk kupasına kavuştu.

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Törende futbolcular, Atatürk Kompleksi Matlı Stadı'nda kurulan platforma tek tek çağırıldı.

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Daha sonra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kupayı Furkan Emre Ünver ve Ahmet İlhan Özek'e takdim etti.

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Yeşil-beyazlı taraftarlar, 43 bin 760 olan seyirci rekorunu tekrar kırarak 45 bin 170 çıkardı.

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Ayrıca maç öncesinde Teksas ve Maraton tribünlerinde oluşturulan 'Geliyoruz' yazılı pankart ile Red Kit ve Daltonlar koreografisi alkış aldı.

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Kaynak: İHA