Bilecik Valisi Şefik Aygöl, sanayi kuruluşlarındaki incelemelerine devam ediyor.

Vali Aygöl, Bilecik Vezirhan’da faaliyet gösteren bir çimento fabrikasında devam eden çalışmaları inceledi. İşletme sahasını gezen Vali Aygöl, denetimlerde bulundu. Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Aygöl yaptığı açıklamada, ‘’Bugün Vezirhan’da bulunan çimento fabrikasının işletmesinde incelemelerde bulunduk. Yürütülen faaliyetler hakkında bilgiler aldım ve denetimlerimizi gerçekleştirdik. Bu şehrin çimento fabrikası gibi sanayileşme alanında etkili olacak pek çok değerli işletmeye ihtiyacı var’’ dedi.