Bursa İnegöl Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Tandoğan caddesi üzerinde meydana geldi. Tandoğan caddesi üzerinde seyir halindeki sürücü Mahmud K.(16) yönetimindeki 16 MB 6967 plakalı motosiklet, 14'ncü mobilya sokaktan çıkan Salih G. Yönetimindeki 16 ADG 794 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi