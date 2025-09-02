Sancaktepe Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Kültür Sanat Festivali, 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde gerçekleştirilen etkinlikler ve konserlerle renkli görüntülere sahne oldu. Sarıgazi Festival alanında düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Barış mesajlarının ön planda olduğu gecede Metin ve Kemal Kahraman, Rewşan ve Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Pinhani sahne aldı. Sanatçıların şarkılarına binlerce kişi hep birlikte eşlik etti. Program öncesinde farklı milletlerin dillerinde barış mesajları içeren bir video katılımcılara izletildi.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, ilçede düzenlenen Kültür Sanat Festivali’nde yaptığı konuşmada hemşehrilerine önemli mesajlar verdi. Doğduğu topraklara hizmet etmenin gururunu yaşadığını vurgulayan Yeğin, "Bir insana hayatta verilebilecek en büyük onuru, en büyük hediyeyi bana Sancaktepe’li komşularım verdi. Mahcup olmamak için gece gündüz çalışıyoruz. Hiçbir gün sizi mahcup etmeyeceğiz" dedi. Festivalin amacına değinen Yeğin, farklı kimlikleri buluşturmak istediklerini söyledi. Yeğin, "Sancaktepe’de yıllarca birbirinden uzak duran, kendisini yabancı hisseden her insanımızı bir araya getirmek istiyoruz. Farklı dillerde, kültürlerde, inançlarda duygularımızı ve coşkularımızı paylaşabilmek için bu festivali düzenliyoruz." diye konuştu.

Festival tarihlerini özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne denk getirdiklerini söyleyen Yeğin, şunları kaydetti: "30 Ağustos, bu ülkenin kuruluşunun ve kurtuluşunun sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının emperyalist güçlere karşı verdiği mücadeleyle kurulan Cumhuriyet’in zaferini binlerce insanımızla meydanlarda halaylarla, türkülerle kutluyoruz. Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ ilkesini yaşatacağız. 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde de barışı kısık sesle değil, en yüksek sesle haykıracağız. Barış diyeceğiz, kardeşlik diyeceğiz, birlik olacağız. Bu topraklarda özgür ve kardeşçe yaşıyorsak bunun teminatı Cumhuriyet’tir. Cumhuriyet’e dört elle sarılacağız ve ilelebet yaşatacağız."

Bu yıl festivalin ana temasının "ormanlar" olduğunu belirten Başkan Yeğin, son yıllarda yaşanan büyük yangınları hatırlatarak, "Ege’de, Akdeniz’de milyonlarca dönüm ormanlık alan yok oldu. Milyonlarca canlı hayatını kaybetti. Biz de göreve geldiğimizden bu yana Sancaktepe’nin her yerine binlerce ağaç diktik. Sancaktepelilerden tek ricam, gördüğünüz her ağaca bir yudum su vermeniz. O ağaçlar büyüsün, geleceğe en büyük hediyemiz olsun" ifadelerini kullandı. Yeğin, konuşmasının sonunda festivalin düzenlenmesinde emeği geçen belediye çalışanlarına, komşu ilçelerden destek veren belediyelere ve güvenlik önlemleri alan polis ile zabıta ekiplerine teşekkür ederek sözlerini noktaladı.