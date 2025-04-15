BURSA ( İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu ilk 4 içerisinde tamamlayarak play-off’lara saha avantajıyla girmeyi hedefleyen TOFAŞ, sıradaki iç saha maçını 27. haftada Mersin Spor ile oynayacak. 27 Nisan Pazar günü Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 15.30’da başlayacak mücadelenin biletleri biletix.com’dan (online satış) ve Biletix perakende satış noktalarından satışa sunulurken, maç günü salon bilet gişesi saat 11.00’den itibaren bilet satışları için açık olacak.

Online bilet satışı için tıklayınız: https://www.biletix.com/etkinlik/4YX09/TURKIYE/tr

TOFAŞ - Mersin Spor maçı bilet fiyatları şu şekilde;

Pota Arkası (205-206-215-216) - 75.00 TL

Köşe Tribünler (203-204-213-214-217-218-306-308-320-322-325-327) - 130.00 TL

Normal Tribün (209-210-212-314-316-317-319) - 150.00 TL

Çekme Tribün (101-102-106-107-108-109-110) - 250.00 TL

VIP 2 (301-302-303) - 300.00 TL

VIP 1 (201) - 400.00 TL

SAHA İÇİ KOLTUK FİYATLARI;

B3 (34-53 arası) - 2.250.00 TL

B2 (43-53 arası) - 2.700.00 TL