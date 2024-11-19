SEDAŞ, turizm merkezi Sapanca’ya 62 milyon TL’lik yatırım yaparak yapacak.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), Sapanca bölgesindeki enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla "Kırkpınar 1 No’lu Kabin Bağdat Caddesi AG+OG Yeraltı" projesini hayata geçiriyor. 62 milyon TL tutarında yatırımla gerçekleştirilecek proje kapsamında, yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki havai elektrik şebekesi yer altına alınarak bölgede alternatif şebeke projesi kapsamında kesintisiz enerji sağlanacak.

SEDAŞ’tan yapılan açıklamada, "Sapanca’nın artan enerji taleplerini karşılamayı, bölgeye kesintisiz enerji sağlamayı, modern ve yeni teknolojiye sahip aydınlatma sistemleri ile bölgedeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Yatırımlarımız sayesinde Sapanca’nın potansiyelinin yükselmesine katkı sağlayacağız" denildi.