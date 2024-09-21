SASKİ, Sakarya’da etkili olması beklenen kuvvetli yağışa karşı saha çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, yağış tahminleri doğrultusunda gece ve gündüz nöbetleri ile 24 saat boyunca sahada olacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahmin raporları doğrultusunda Sakarya için beklenen yerel kuvvetli yağışa karşı teyakkuz halinde. Şehrin farklı noktalarında çalışmalarını sürdüren ekipler mazgal ve yağmur suyu hatlarında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Tahminler doğrultusunda 21 Eylül Cumartesi günü metrekareye 21 – 50 kilogram arası yağış düşeceği bildirildi.

YAĞIŞA KARŞI HAZIRLIKLAR TAMAM

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz hafta sonu beklenen yağış için tüm hazırlıklarını tamamladı. Beklenen kuvvetli yağışta olumsuzlukların yaşanmaması için yağışın devam ettiği günlerde 24 saat boyunca sahada olacağız. Olası durumlarda vatandaşlarımız ALO 185 Çağrı Merkezimizden bizlere her zaman ulaşabilirler” ifadeleri kullanıldı.