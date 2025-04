İnegöl Şavşatlılar Derneği binasında gerçekleştirilen kongreye; Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Burhan Serbest, İnegöl Belediye Başkan Vekili Melih Ateş, İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, Artvin Kafkas Dernekleri Federasyonu Başkanı Özgür Gümüş, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda dernek üyesi katılım sağladı.



HİZMET YARIŞINDA BAYRAK DEVRİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Divan heyetinin teşekkülünden sonra açılış konuşmasını yapan Sebahattin Temiz, kendi döneminde başarılı çalışmalara imza atan Kadın ve Gençlik Kollarına teşekkür etti. Sebahattin Temiz, İnegöl Şavşatlılar Derneği'ne başkanlık yapmanın büyük bir onur olduğunu ifade ederek "Bugün burada bir başkan seçiminden öteye, hizmet yarışında bayrak devrini gerçekleştiriyoruz. Ben görevimi devrettikten sonra yeni başkanımızın emrinde olduğumu, her daim desteklerimi devam ettireceğimi huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Kadın kollarımızdan gençlik kollarımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Ama özellikle en büyük teşekkürü tüm bu süreçlerde yanımda duran eşime ve aileme etmek istiyorum. Kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Tek listeyle gidilen kongrede Fatih Sultan Mehmet Zengin 'in başkanlığındaki liste oy birliği ile kabul edildi.

KÜLTÜRÜMÜZÜ YARINLARA TAŞIYACAK YENİ BİR ADIM ATIYORUZ

Yeni dernek başkanı Fatih Sultan Mehmet Zengin yaptığı teşekkür konuşmasında kongreye katılım gösteren tüm misafirlere teşekkür etti. Zengin: "Bugün burada, yalnızca bir seçim yapmıyor; geçmişimizin izlerini taşıyan kültürümüzü, dayanışmamızı ve kardeşliğimizi yarınlara taşıyacak yeni bir adım atıyoruz. Her birimiz, Şavşat’ın serin yaylalarında yeşeren değerleri, İnegöl’ün bereketli topraklarında yoğurarak bu güzel mozaiği oluşturduk.İşte bu dernek, bu birlikteliğin; özlemin, aidiyetin, dayanışmanın adıdır. Bu çatı altında her birimizin emeği, alın teri ve sevgisi vardır. Bizler burada yalnızca hemşehri değil; birbirine gönülden bağlı bir aile olmanın da gururunu taşıyoruz." dedi.

TAZELENME VURGUSU

Kongrelerin sadece bir yönetim değişikliği olmadığını aynı zamanda bir yenilenme, tazelenme ve kenetlenme olduğunu ifade eden Fatih Zengin, "Doğduğumuz yerleri unutmadan, doyduğumuz bu güzel memlekette omuz omuza, gönül gönüle yürümeyi dilerim. Yolumuz açık, birliğimiz daim, gönlümüz Şavşat kadar temiz, İnegöl kadar bereketli olsun." cümleleriyle konuşmasını sonlandırdı.

ŞAVŞAT KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKANI DA KONGREYE TELEFONLA BAĞLANDI

Şavşat Kaymakamı Bayram Köse ile Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın da telefonla bağlanarak hemşehrilerine selam ve başarı dileklerini iletti.

Kaymakam Bayram Köse konuşmasında, “Değerli hemşehrilerim,

Uzun yıllardır İnegöl’de örnek bir dayanışma ruhu sergileyen Şavşatlılar Derneği’nin olağan genel kurul toplantısına katılamamın üzüntüsünü yaşıyorum; ancak kalben sizinle birlikteyim. Bu anlamlı günde bir araya gelerek, kültürümüze ve birliğimize yeni bir halka ekliyorsunuz. Katkılarınız, hem gurbetteki Şavşatlı hemşehrilerimizin hem de memleketimiz Şavşat’ın hayrına olacaktır. Genel kurulunuzun hayırlara vesile olmasını diliyor, selam, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Durmuş Aydın ise, “Sevgili hemşehrilerim, Bildiğiniz gibi yıllarca İnegöl’de sizlerle birlikte çalıştım; Şavşatlılar Derneği Başkanlığı ve İnegöl Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmak benim için büyük bir onurdu. Şu anda, sizlerin teveccühüyle Şavşat Belediye Başkanı seçilmenin gururunu yaşıyorum. İnegöl Şavşat Evi’nin yapım sürecinde hep beraber büyük fedakârlıklar gösterdik; emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim. Bugün aranızda olmak isterdim, ancak Şavşat’ta önümüzdeki önemli projeler nedeniyle katılamadım; kusura bakmayın. Şavşatlı hemşehrilerimizin gurbette de olsa birlik ve beraberlik ruhunu her zaman koruyacağına inancım tam. Sizlere sevgi ve selamlarımı iletiyorum” dedi.

Her iki konuşma da, İnegöl’de yaşayan ve derneğin faaliyetlerine omuz veren Artvinli hemşehriler arasında birlik, kültürel dayanışma ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha vurguladı. Genel kurul, uzaktan da olsa Kaymakam ve Belediye Başkanı’nın sıcak selamlarıyla taçlanmış oldu.

Gerçekleştirilen kongrede Şavşatlılar Derneği yeni başkanı olan Fatih Sultan Mehmet Zengin'in yeni yönetimi ise şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Fatih Sultan Mehmet Zengin (Başkan), Fatih Mucahid Berber, Ertuğrul Meydan, Köksal Aydın, Oktay Yaran, Hepşen Aydın, Hakan Ekin, Serkan Akdemir, Uğur Topçu, Ufuk Yalduz, Metin Torun, Fuat Akdemir, Mine Başdere, Zafer Yaşar, Onur Yeşil, Mehmet Süner.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Bülent Dursun, Yeliz Gümüş, Hacer Avcı, Volkan Yeşil, Armağan Dursun, Dilek Süner, Ahmet Yıldız

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri:

Şener Dursun, Cemal Tekin, Fuat Şahin

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri:

Tekin Kumaş, Erhan Torun, Ersunal Süner

Artkaf Federasyonu Üst Kurul Delegeleri:

Fatih Sultan Mehmet Zengin, Vezir Turan, Sebahattin Temiz, İlker Tokdemir, Murat Aydın, Özgür Akdemir, Ufuk Yalduz, Hakan Ekin, Ahmet Bilen, Mustafa Boz