Yerel seçimlerin tartışıldığı programda, Toktaş ile Metiner arasında 14 Mayıs genel seçimlerinde İttifaklarla ilgili tartışma yaşandı. Metiner, "Birlikte girdiniz birlikte kaybettiniz" dedi.

Hasan Toktaş ise, Hüda Par ile ittifak yaptıkları söylemlerinde bulunup Gaffar Okan'ın katillerini serbest bıraktıkları suçlamalarında bulundu.

Toktaş; Siz Hüda Par ile yönetebiliyorsanız. Bizde pekala Deva Partisiyle, Gelecek Partisiyle yönetebiliriz." dedi.

Eski Milletvekili Metiner, "Hüda-Par ile beraber yönetmiyoruz, Hüda Par'ın Genel Başkanı Partimizin listesinden seçilmiştir, seçildikten sonra da partisine geri dönmüştür" ifadelerini kullandı.

Toktaş, Metiner'in söylemleri üzerine; “O yüzden mi Gaffar Okan'ın katillerini bıraktınız” dedi.

Metiner; "Kimleri serbest bıraktık, kimdir onlar? Siz yargıç mısınız, O adli süreçleri biliyor musunuz?" şeklinde konuştu.

Toktaş, "Efendim bakın, sıkışıldığı yerde yargıç, hukuk, yargılama süreci söyleniyor. Sıkışıldığı yerde devlet görüşmeler yaptı, AK Parti yapmadı deniliyor." ifadelerini kullandı.

İşte videonun tamamı;