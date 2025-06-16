

Osmanlı Devleti’nin 3. padişahı olan ve 1. Kosova Savaşı’nda şehit edilen Sultan Murad Hüdavendigar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen programla vefatının 636. Sene-i Devriyesinde dualarla anıldı. Murad Hüdavendigâr Camii'nde kılınan öğle namazının ardından kabri başında Aşr-ı Şerif okunarak dualar edildi.



Anma programına Vakıflar Bursa Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Salih Bahadır, Yıldırım Belediyesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Buran, AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Akdoğan, AK Parti Osmangazi İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ümit İlhan Üstünbaş, Ali Musa Akınoğlu, Mehmet Arı,Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Gürkan Bilgin, Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Muhammed Yılmaz, Şube Müdürü Ali Orhan ve vatandaşlar katıldı.