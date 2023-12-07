Kişinin pasif gelirleri ve harcamaları arasındaki dengeyi kurarak, pasif gelirinin harcamalarını karşılayabileceği bir noktaya ulaşmasına finansal özgürlük denir. Bir kaç başlık altında özetlersek ;
- Aylık harcamalarınızın 300 katı bir portföye ulaşın.
- İlk yıl bu portföyün 4%’ünü güvenli olarak çekebilirsiniz.
- Her yıl para çekme oranınızı enflasyon kadar artırın.
- Bu işlemi 30 yıl boyunca tekrarlayabilirsiniz.
Peki Varlık Dağılımı Nasıl Olmalı?
- Portföyde yaşınız- kadar sabit getirili varlık bulundurun
- En az 1-2 yıllık harcamalarınız kadar nakit ve nakit benzeri tutun.
- Portföy içinde en az yılda 1 kez ağırlıkları gözden geçirin ve dengeleme yapın.
Yapılan en büyük hatalar şunlardır
- Günlük fiyat takibi yapmak
- Çok fazla hisse değiştirmek
- Karda oturamamak
- Elde nakit bulundurmamak
- Araştırma yapmamak ve okumamak
Tavsiye - Paranızın 'si ile Hisse ile Altın yatırımı yapın ve olası düşüşlerde ilave yapmak için nakit bulundurun.