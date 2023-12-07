Kişinin pasif gelirleri ve harcamaları arasındaki dengeyi kurarak, pasif gelirinin harcamalarını karşılayabileceği bir noktaya ulaşmasına finansal özgürlük denir. Bir kaç başlık altında özetlersek ;

Su saatleri okuma dönemi bitiyor Su saatleri okuma dönemi bitiyor
  • Aylık harcamalarınızın 300 katı bir portföye ulaşın.
  • İlk yıl bu portföyün 4%’ünü güvenli olarak çekebilirsiniz.
  • Her yıl para çekme oranınızı enflasyon kadar artırın.
  • Bu işlemi 30 yıl boyunca tekrarlayabilirsiniz.

Peki Varlık Dağılımı Nasıl Olmalı?

  • Portföyde yaşınız- kadar sabit getirili varlık bulundurun
  • En az 1-2 yıllık harcamalarınız kadar nakit ve nakit benzeri tutun.
  • Portföy içinde en az yılda 1 kez ağırlıkları gözden geçirin ve dengeleme yapın.

Yapılan en büyük hatalar şunlardır

  • Günlük fiyat takibi yapmak
  • Çok fazla hisse değiştirmek
  • Karda oturamamak
  • Elde nakit bulundurmamak
  • Araştırma yapmamak ve okumamak

 Tavsiye - Paranızın 'si ile Hisse ile Altın yatırımı yapın ve olası düşüşlerde ilave yapmak için nakit bulundurun.