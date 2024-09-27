Yapay zekayı CNC mantığıyla birleştirerek, silikonla kaplı entegre devrelerini zarar vermeden kolayca kazıyabilen cihaz, tamir işlemlerini daha verimli hale getiriyor. Bu sayede tamirciler, daha önce imkânsız görülen onarımları gerçekleştirerek gelirlerini artırabiliyor. Bunun yanı sıra, vatandaşlar yeni bir cihaz almak zorunda kalmadan mevcut telefonlarını tamir ettirip kullanmaya devam edebiliyor. Özellikle yüksek maliyetli elektronik cihazlar için bu, büyük bir ekonomik rahatlık sağlıyor. Yapay zeka ile modernize edilen cihaz, telefondaki arızanın komutuna göre hangi entegre üzerinde çalışacağını belirleyip, o devreleri silikon kaplamadan temizlemeye başlıyor.



Uzun yıllar cep telefonu ve elektronik eşya tamiri yaparken karşılaştığı sayısız zorluk sayesinde yeni uygulamalar geliştiren ve icatlar yapan Doğan Seyfi Dağtaş, cep telefonu sektöründeki en büyük zorluğun modern cep telefonları ile diğer elektronik cihazlardaki silikonla kaplanmış entegre devrelerin tamiri olduğunu ifade etti.

Bu devrelerin, cihazın daha dayanıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlamak amacıyla tasarlanmış olsa da, tamir işlemlerinde ciddi engeller oluşturduğunu aktaran Dağtaş, "Geleneksel yöntemler bu tip bileşenlerin onarımında yetersiz kalıyordu; özellikle ısıtma yöntemleri bu silikon kaplamalı devreleri güvenli bir şekilde çıkarmayı imkânsız hale getiriyordu.

İşte tam da bu noktada, yılların birikimiyle geliştirdiğim Doseer IC CNC cihazı devreye girdi. CNC mantığıyla çalışan bu cihaz, silikon kaplı entegre devreleri kazıyarak ana karttan çıkarıyor ve böylece cihazın diğer bileşenlerine zarar vermeden tamir işleminin güvenle yapılmasına imkan tanıyor. Geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda bu cihaz, tamir sürecine yeni bir soluk getiriyor. Özellikle silikon kaplama, entegre devrelerin kazıma işlemi sırasında dikkatli bir şekilde kaldırılarak devrelerin zarar görmeden çıkarılmasını sağlıyor. Bu yenilik, sadece bireysel tamir işlemlerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda sektörde tamir edilemez olarak görülen cihazların onarımını mümkün kılıyor" dedi.



"Tamir edilen her cihaz ithal edilecek yeni bir cihazın önüne geçiyor"

Sürecin yalnızca bireysel kazançlarla da sınırlı olmadığını aktaran Doğan Seyfi Dağtaş "Geliştirdiğim bu teknoloji sayesinde tamir edilen her cihaz, ithal edilecek yeni bir cihazın önüne geçiyor. Bu da ülkemiz için büyük bir ekonomik avantaj sağlıyor. Milli sermaye korunmuş oluyor ve yurtdışına döviz çıkışı engelleniyor. Böylece, sadece tamir hizmeti verenlerin değil, tüm ülkenin ekonomisine olumlu bir katkı sağlanmış oluyor. Teknolojik bağımsızlık açısından büyük bir adım olan bu tür yenilikler, yerli tamir endüstrisinin güçlenmesine ve ülkemizin dışa bağımlılığının azalmasına katkı sunuyor" dedi.

Dağtaş sözlerini şu şekilde sürdürdü; "17 yıllık meslek hayatımda edindiğim tecrübe ve geliştirdiğim bu yenilik sayesinde, ülkemize hem ekonomik hem de teknolojik açıdan değer katmaya devam ediyorum. Bu cihaz, sadece bireysel başarı değil, aynı zamanda ülkemizin teknolojik altyapısına yapılan önemli bir katkıdır"