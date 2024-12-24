Çevreci projeleriyle dikkat çeken Selçuklu Belediyesi, sıfır atık bilincini gelecek nesillere aşılamak amacıyla okullar arası bir sıfır atık toplama yarışması düzenliyor. "Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor" sloganıyla Mayıs ayına kadar sürecek olan yarışmada, öğrenciler atık getirme günlerinde topladıkları geri dönüştürülebilir atıkları belediye yetkililerine teslim ediyor.

Öğrencilerden yoğun ilgi gören yarışma ile gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir çevre bırakılması, çevre ve sıfır atık bilincinin oluşturulması hedefleniyor.

Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışma kapsamında, anaokulu, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç farklı kategoride yarışan okullar 16 Mayıs 2025 tarihine kadar en fazla geri dönüşüm atığını toplayarak dereceye girmek için mücadele ediyorlar. Yarışma kapsamında bugüne kadar 60 okuldan toplam 65 bin kg atık toplandı.

Selçuklu Belediyesi tarafından yarışma kapsamında dereceye giren okullar öğrenci başına en fazla atık toplayan okullar ve toplamda en fazla atık toplayan okullar olmak üzere anaokulu, ilkokul ve ortaokul kategorilerinde ayrı ayrı ödüllendirecek.

Dereceye giren okullara ödülleri 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde düzenlenecek programda takdim edilecek. Diğer taraftan Selçuklu Belediyesi, sıfır atık konusunda çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerini de sürdürüyor. Eğitim öğretim döneminin başından bu yana Selçuklu Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü personelleri tarafından talep eden her okulda “Sıfır Atık” konulu eğitimler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda okullarda oluşturulan sıfır atık timleri aldıkları eğitim ile okuldaki diğer arkadaşlarına rehber olurken bugüne kadar düzenlenen 39 eğitimden 2 bin 700 öğrenci faydalandı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, çevre bilincinin geniş kitlelere yayılmasında çocukların bu reflkeste hareket etmesi temiz bir geleceğe adım atmanın temel prensibi olduğunu belirterek, tüm çocuklara çevre konusunda gösterdikleri üstün duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti.