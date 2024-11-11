Türk müzik dünyasının unutulmaz isimlerinden Selda Bağcan'dan sevenlerini korkutan haber geldi. Virüs kaptığını duyuran ve bu yüzden konserini iptal etmek zorunda kaldığını açıklayan Bağcan'ın son hali hayranlarını üzdü.

Usta sanatçı Selda Bağcan'dan sevenlerini korkutan haber geldi.

Türk halk müziğinin efsane sanatçısı Selda Bağcan, Amerika turnesi öncesi sağlık sorunları yaşadığını duyurdu.

Virüs kaptığı için doktorunun tavsiyesiyle yolculuğunu iptal eden Bağcan, planlanan konserlerini gerçekleştiremeyecek.

Bir video ile hayranlarından özür dileyen sanatçı, "En kısa zamanda telafi edeceğim" dedi.