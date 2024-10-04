Serdivan Belediyesi ekipleri ilçe genelinde asfalt çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Serdivan Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşaması amacıyla başlattığı asfaltlama çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Arabacıalanı Mahallesi 533. Sokak’ta 768 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Bu sayede söz konusu güzergâh hem araç trafiğine hem de yayalara daha güvenli ve konforlu bir hale getirildi. Serdivan Belediyesi yetkilileri yaptığı açıklamada, vatandaşların gösterdiği sabır ve anlayış için teşekkür etti. Açıklamada; çalışmaların tüm ilçeyi kapsayacak şekilde devam edeceği bilgisi verildi.