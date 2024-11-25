Serdivan Belediyesi tarafından düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü konserleri, ilçedeki tüm öğretmenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Üniversite Devlet Konservatuarı öğretim üyelerinden oluşan Bahar Kadınlar Topluluğu ve birbirinden önemli müzisyenlerin sahne aldığı konserlerde, öğretmenler gününün keyfi doyasıya yaşandı. 23 Kasım’da başlayan konser serisinin ilk gününde, Bahar Kadınlar Topluluğu üyeleri birbirinden güzel eserleri seslendirerek dinleyicileri büyüledi. Prof. Dr. Nilgün Sazak, Prof. H. Selen Tekin ve Arş. Gör. Özge Zeybek gibi isimlerin de yer aldığı konserde, öğretmenler coşkulu anlar yaşadı. 24 Kasım’da ise "Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar" temalı bir konserle devam eden etkinlikte, Özge Zeybek’in yanı sıra Prof. Dr. Ferdi Koç, Öğr. Gör. Tuncay Kardaş ve Hasan Çizmelioğlu gibi usta müzisyenler sahne aldı.

Konserlerin ardından bir konuşma yapan Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, öğretmenlerin emeklerine ve fedakârlıklarına vurgu yaptı. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerin gününü kutlayan Çelik, bu özel etkinliğe katılan öğretmenlere ve sanatçılara teşekkür etti.